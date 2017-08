Egy friss felmérés szerint már minden második amatőr futó az okostelefonjával indul sportolni. Így talán nem meglepő, hogy átlépte a tízezret a runaddict futóalkalmazás letöltéseinek száma, miután több száz új felhasználó az NN Night Run Budapest 2017 futóverseny alkalmából töltötte le az appot.

Óriási érdeklődés kísérte az idén negyedik alkalommal megrendezett NN Night Run Budapest éjszakai futóversenyt: a megmérettetésen közel ötezren vettek részt, mintegy ezerrel többen, mint tavaly.

A résztvevők növekvő száma azt támasztja alá, hogy a futás egyre népszerűbb Magyarországon – erre mutatott rá az NN Biztosító magyar internetezők futási szokásait vizsgáló online felmérése is. Utóbbi szerint az internetes eléréssel rendelkező magyaroknak már 29 százaléka fut legalább heti egyszer, egy alkalommal átlagosan 4,3 kilométert.

A kutatás szerint a futók 54 százaléka mobiltelefonnal vág neki a napi távnak.

A mobiltelefonnal futók közül legtöbben (84 százalék) azt mérik okostelefonnal, hány kilométert futottak. A futótevékenységét 56 százalékuk követi, 35 százalékuk pedig arra kíváncsi, mennyi kalóriát égetett el. Az edzés célja a válaszadók 58 százaléka szerint a fittség megőrzése, 43 százalékuk kikapcsolódik futás közben, minden harmadik ember pedig fogyni szeretne. A kutatásból az is kiderül, hogy a megkérdezettek kétharmada örülne annak, ha egy futóalkalmazással pontokat gyűjthetne, amelyeket különböző futáshoz szükséges sportfelszerelések és kiegészítők vásárlására fordíthatna.

Aktív és rendszeres futóként nap mint nap látom, hogy az emberek egyre gyakrabban róják a kilométereket digitális eszközökkel.

Ez a fogyasztói igény hívta életre az NN ingyenesen letölthető futóalkalmazását, a runaddictet (iOS, Android), amelynek nagyon rövid idő, mindössze négy hónap kellett a tízezer letöltéshez" – mondta Csanda Gergely, az NN Biztosító kommunikációs vezetője, aki nagy eredménynek tartja azt is, hogy az elmúlt hónapban a letöltők több mint a fele használta aktívan az appot.

Több százan vették igénybe az alkalmazást az NN Night Run futóversenyen is, melyre a szervezők különleges kihívásokkal készültek, melyekkel extra runaddict pontokat gyűjthettek a futók. A gyűjtött pontokat pedig augusztus 4-től már jótékony célokra is beválthatják a felhasználók, a kedvezmények között ugyanis elérhető a Bátor Tábor támogatásának lehetősége is. A beváltott pontok után az NN Biztosító nyújt támogatást az alapítványnak.

A runaddict felhasználói a megtett kilométerekért cserébe pontokat gyűjthetnek, melyeket az alkalmazás partnereinél futással, sportolással és egészséges életmóddal kapcsolatos kedvezményekre válthatnak be. Az applikáció emellett listázza a közelgő futóversenyeket is és a futók az appon keresztül könnyen navigálhatnak a megmérettetések nevezési oldalára.

