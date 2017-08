Azon biztosan senkivel nem kell vitába szállnunk, hogy az okosredőny egy menő dolog. A tűző napsütés közben nappal leeresztve gátolják a napsugarak betörését, de például reggel önműködően felhúzódnak, így a napfelkelte látványára ébredhetünk.

Igen, persze, igényel a dolog némi beruházást, ami attól függően, hogy hány nyílászáró van a házunkon, egészen komoly összeg is lehet, de ez nem csupán kényelmi kiadás. Az újHÁZ Centrum szakértői pedig most összegyűjtötték azt az öt okot, amiért megéri beszerezni az okos otthon részeiként is működő redőnyöket.

Kényelmes

Az okosredőny olyan szenzorokkal ellátott árnyékoló, mely egy programozást követően magától végzi el feladatát a környezet igényeihez idomulva. Előre beállíthatjuk, mikor lépjen működésbe, de arra is van lehetőség, hogy egyetlen gombnyomással kedvünk szerint mozgathassuk. Egy ügyesen programozott redőny valóban képes arra, hogy meghatározott időben felemelkedjen, így az első napsugarakkal ébredhetünk.

Bárhonnan irányítható

Nem kell feltétlenül otthon tartózkodnunk az eszköz programozásához, hiszen vezérlőjének beállításait bárhonnan, bármikor, egy internet-kapcsolattal ellátott számítógép, tablet vagy okostelefon segítségével módosíthatjuk. Egy megfelelően beállított okosredőny esetében lehetőségünk nyílik csoportos vezérlést is alkalmazni, így a lakás összes árnyékolóját együtt is mozgathatjuk.

Csökkenti a rezsit

Az intelligens eszköz olyan érzékelőkkel rendelkezik, mely folyamatosan méri otthonunk fényviszonyait, ezáltal önmagát is képes átprogramozni magát annak érdekében, hogy a legjobb fényviszonyok és optimális hőmérséklet uralkodjon otthonunkban.

Amennyiben például odakint nagyon hideg van, a lakásban pedig ideálisan meleg, a redőny automatikusan leenged az előre beállított értékre. Fordított esetben pedig az árnyékoló beengedi a napfényt, így melegítve fel a helyiségeket. Szakértők szerint ezekkel a rendszerekkel egyetlen év leforgása alatt akár 20 százalékkal is csökkenthetjük télen a fűtési, nyáron pedig a lakás hűtésével kapcsolatos költségeinket.

Reagál az eltérő időjárási körülményekhez

Szintén a szenzoroknak köszönhetően felismeri a hirtelen jövő szélsőséges időjárás-változást, így egy váratlan jégeső vagy orkán erejű szél esetén azonnal működésbe lépve leereszkedik, hogy megvédje nyílászáróinkat.

Véd a betörőktől

Az intelligens érzékelőkkel ellátott árnyékolókhoz társíthatunk speciális behatolást jelző rendszert is, mely képes valódi, mechanikai védelmet is biztosítani otthonunk számára az esetleges betörésekkel szemben. Az integrált intelligens rendszereknek köszönhetően előre programozott jelenlétet is szimulálhatunk az otthonunkban például úgy, hogy egy meghatározott időpontban leengednek a redőnyök, a villany pedig magától felkapcsol. Ez kiváló biztonságtechnikai megoldás lehet akkor, ha hosszabb időre elutazunk otthonról.

