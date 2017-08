Videós szolgáltatással újított a Facebook

Egyelőre csak szerződött tartalomkészítők tölthetnek fel videókat a Watch-ra.

Csütörtök délután a Facebook bejelentette a hónapok óta pletykált videostreamelő szolgáltatását. A Facebook Watch a közösségi hálózat megszokott felületéről érhető el (már akinél, erre még visszatérünk), a webes felület esetében a baloldali menüsávban, míg a mobilos alkalmazásokban a felső főmenüben kapott egy dedikált gombot.

A Watch egyelőre nem titulálható a Youtube riválisának, részben mivel a belátható jövőben csak a közösségi hálózattal szerződött profi tartalomkészítők műsorai lesznek megtekinthetőek a felületén.

A szolgáltatás kínálatának szabad böngészése mellett a felhasználók természetesen személyre szabott javaslatokat is kapnak a potenciálisan érdekes műsorokra, részben a róluk megállapított információk, részben pedig az ismerőseik megtekintési előzményei alapján. A videókat persze lájkolni és kommentelni is lehet.

A tartalomkészítők nem csak előre felvett műsorepizódokat tölthetnek fel, élő közvetítések bonyolítására is lehetőséget ad a platform, ez elsősorban a rajongókkal való kapcsolattartás miatt fontos. Időnként klasszikus tévéközvetítések is követhetőek lehetnek a Watch-on, akár sportot is nézhetnek majd a megfelelő régiókban élők.

A Facebook Watch egyelőre csak az Egyesült Államokban debütált, ráadásul ott is csak a felhasználók kis táboránál aktiválták. A szolgáltatás lassan és fokozatosan válik széles körben elérhetővé, idővel az összes tartalomfogyasztó és tartalomkészítő igénybe veheti majd.

Egyelőre nem világos, hogy Magyarországon mikor jelenhet meg a Facebook Watch.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!