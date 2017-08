Mostantól bárki tesztelheti az Xbox szoftverfrissítéseit

A Microsoft átalakította és kibővítette az Xbox Insider programot. Mostantól bárki benevezhet a tesztelésbe, ami különösen izgalmas lehet most, hogy érkezik a konzol operációs rendszerének sokadik nagy átalakítása, de azért néhány dolgot érdemes szem előtt tartani.

A Microsoft már egy ideje futtatja az Xbox Insidernek nevezett programját, melynek célja, hogy a felhasználók bétatesztelhessék a konzolhoz érkező szoftverfrissítéseket, új alkalmazásokat. A nem végleges szoftverek persze még számos hibát tartalmazhatnak, így nyilvánvalóan nem ajánlott bárkinek a részvétel, hiszen egyrészt a konzol használata kényelmetlenebbé válik tőle, másrészt pedig a tesztelés célja, hogy visszajelzéseket küldjünk a Microsoftnak, és így a cég minél előbb tudja orvosolni a problémát.

Nem csoda, hogy az Xbox Insider program eddig csak meghívásos alapon működött. A Microsoft valószínűleg egyáltalán nem akarta azt, hogy valaki "véletlenül" bekerüljön, és ezzel esetleg akaratán kívül csökkenjen az Xbox One-nal kapcsolatos felhasználói élménye. Most azonban komoly változásokon megy át a kezdeményezés, melynek keretein belül a Microsoft több szintet alakított ki a programban résztvevők számára, a legalsó szintre pedig most már meghívó nélkül bárki benevezhet.

Fontos megjegyezni, hogy a rendszeren belül korábban is léteztek szintek, ezeket azonban most átnevezte és átalakította a Microsoft. A szintek között jellemzően úgy tudunk előrébb lépni, hogy ténylegesen hasznos visszajelzéseket küldünk az Xbox Insider alkalmazás használatával, és ezzel pontokat gyűjtünk.

A szintek a következőképp alakulnak:

Omega. Ide léphet be bárki szabadon, azonban a tesztelés jellemzően csak kisebb frissítésekre, gyors javításokra korlátozódik. Így egyrészt nem romlik számottevően a felhasználói élmény, hiszen az előző havi nagy frissítést követő kisebb módosításokat fogják a tömeg előtt megkapni a résztvevők. Ezen kívül a nagy frissítéseket is megkapják, de csak kicsivel a többiek előtt. Delta. Ahhoz, hogy átkerüljünk ide, el kell érnünk a második szintet a programon belül, és legalább egy hónapja Xbox Insider-tagnak kell lennünk. A csoport tagjai különböző jellegű frissítéseket kapnak majd meg előbb (tehát nem feltétlenül mindenki ugyanazt és ugyanakkor), hogy a Microsoft tesztelni tudja a skálázódást. Beta. Ehhez már el kell érnünk a négyes szintet a programon belül, valamint legalább három hónapot kell eltöltenünk Xbox Insiderként. A résztvevők itt már gyakorlatilag minden fontos frissítést és alkalmazást megkapnak előbb. Alpha. Ez az új legmagasabb szint, és ide már kizárólag akkor lehet bejutni, ha a Microsoft behív minket. Azok közül válogatnak, akik a Delta és Beta szinteken hosszabb időn rendszeresen adtak kifejezetten hasznos és jól körülírt hibajelentéseket, visszajelzéseket.

A részvétel persze azt is jelenti, hogy a szokásosnak tekinthető havi egy nagy frissítés helyett többet kell majd letöltenünk. Ez pedig nem csak kényelmetlen lehet, hanem természetesen adatforgalmazással is jár, így aki valamiféle havi forgalomkorlátos internethozzáféréssel rendelkezik, annak érdemes átgondolnia a belépést.

A Microsoft részletezte, hogy körülbelül milyen adatforgalmazásra számíthatnak a különböző szinteken résztvevők:

Omega: körülbelül 1-8 frissítés havonta, 4-32GB adatforgalommal

Delta: akár 3 frissítés hetente, nagyjából heti 12GB adatforgalommal

Beta: 8-15 frissítés havonta, körülbelül 32-60GB adatforgalommal

Alpha: akár 15-20 frissítés havonta, 60-80GB adatforgalommal

Most igazán jó tesztelőnek lenni

Márpedig az Xbox Insider program résztvevői most izgalmas napokat, heteket élhetnek majd át, hiszen megkapták az Xbox One kezelőfelületének újabb nagy ráncfelvarrását. A Microsoft állandóan igyekszik alakítani, modernizálni és egyszerűbbé tenni a konzol kezelhetőségét, néha több, néha kevesebb sikerrel. Mindenesetre azt nem lehet mondani, hogy ne igyekeznének: két éven belül ez lesz az operációs rendszer külsejének harmadik nagyobb átszabása.

Erre most ráadásul komolyabb oka is akad a vállalatnak: az Xbox One operációs rendszere is a WIndows 10-ra épül, az utóbbi pedig a következő frissítéssel megkapja majd a Fluent Designnak elnevezett újfajta grafikus felületet, amihez a konzolnak is illik alkalmazkodnia. Ezen kívül aze utóbbi hónapokban ugyan számos lehetőséggel bővült az Xbox One rendszere, ez együtt járt azzal is, hogy a kezelhetősége nehezebbé vált, és alaposan le is lassult.

A Microsoft ígérete szerint az új frissítés ezeket megoldja, az operációs rendszer könnyebben kezelhető és gyorsabb lesz, ráadásul komoly erőforrásokat fektettek abba, hogy az eddig túlzsúfolt kezdőképernyő átláthatóbb és személyre szabhatóbb legyen. Ezzel együtt a Windows 10-en elérhető Xbox-alkalmazás is kap majd egy frissítést, hogy alkalmazkodjon a változtatásokhoz.

A legfontosabb újdonságokat az alábbi videó részletezi:

