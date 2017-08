Hackerek harca: az HBO háborút vív a netes kalózokkal

Van, amikor túlzott rajongás buzdítja rossz tettekre a hackereket, és van, amikor puszta nyerészkedési vágy.

A Trónok Harca tévésorozat iránti megszállott rajongás milliókat kerített hatalmába, a kíváncsiság újabb és újabb tetőfokra hág, pláne úgy, hogy már a könyvekre sem lehet támaszkodni. A hetedik évad hackertámadása ellenben már egészen más kategóriába tartozik. Az HBO-t még sosem érte ekkora ostrom, és nemrégiben újabb fejlemények érkeztek.

A tévécsatorna hajlandó volt 250 ezer dollár váltságdíjat kifizetni a kalózoknak, annak érdekében, hogy elkerüljék a jövőbeni kiszivárgásokat.

A pénzt bitcoin valutában fizették volna egyfajta nyereménynek álcázva, ám a hackerek több milliót követelnek. A legelső támadás a hetedik évad harmadik részének vetítésekor történt, amikor történetesen nyilvánossá tették a negyedik rész forgatókönyvét. Ezzel egy időben több másik HBO-sorozat még meg nem jelent részét is feltették az internetre.

A kalózok azt állították, hogy több mint 1,5 TB adatot sikerült fél év alatt összegyűjteniük, miközben az HBO biztonsági rendszerét kóstolgatták, és azóta megállás nélkül zsarolják a tévécsatornát.

Nemcsak különböző tartalmak nyilvánosságra hozatalával fenyegetőznek, hanem személyes adatokéval is. Utóbbi ígéretüket be is váltották; a Tyriont alakító Peter Dinklage, Lena Headey, azaz Cersei, és Daenerys Targaryen, azaz Emilia Clarke mobiltelefonszámát és e-mail címét közzétették a világhálón, hogy pénzt csikarjanak ki az HBO-tól.

A tárgyalások nem haladnak jól

A hackerek még nem kapták meg a pénzüket, épp ezért szivárogtatták ki az HBO egy vezető beosztású munkatársának magánlevelezését a Hollywood Reporter online magazinnal. A júliusban keltezett e-mailben a 250 ezres váltságdíj ötletét fontolgatták. A hackerek feltételezhetően meg akarták alázni a tévécsatornát a levél nyilvánosságra hozatalával, ám az HBO sem most kezdte a szakmát; az e-mail nyelvezete és szókincse roppant óvatos, így ahelyett, hogy puszta lefizetésnek és behódolásnak tűnt volna a váltságdíj kifizetése, sokkal inkább egyfajta jutalomnak látszott, amely az HBO biztonsági rendszerében lévő hibák felfedezéséért és kijavításáért járt.

Pluszérdekesség az egészben, hogy a hackerek nem kifejezetten a Trónok harca sorozattal szemben indítottak virtuális hadjáratot, hanem sokkal inkább az HBO ellen. A másfél terabájtnyi adat több műsorát érinti a csatornának, köztük Dwayne Johnson Nagypályások sorozatát, a 104-es szobát, illetve az HBO belső rendszeréhez szükséges jelszavakat és belépési kódokat. Ezenkívül az HBO alelnökének, Leslie Cohennek egy egész hónapnyi levelezésére is szert tettek számos más belsős, a nyilvánosság számára nem elérhető információ mellett.

Az HBO jelen pillanatban is együttműködik az FBI nyomozóival és több cyberbiztonsági vállalattal, hogy gátat vessenek a növekvő válsághelyzetnek.

