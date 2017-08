Augusztus első napjaiban talán már kicsit késő elkezdeni az idei nyárra való izmosodást, fogyózást, ha azonban hosszú távon szeretnénk tenni az egészségünkért, akkor a mai nap épp olyan megfelelő a kezdésre, mint a holnapi.

Nem kell kivárni a január elsejét sem a nagy fogadalmakkal és az újrakezdéssel, és jövő május végéig sem kell újabb kilókat gyűjteni, hogy aztán pár napos varázsdiétákkal próbálkozzunk. Drága edzőtermek helyett elegendő, ha otthon csinálunk egy kis helyet magunknak, és kiválasztjuk a nekünk való alkalmazást, és már kezdhetjük is a sportosabb életmódra váltást!

Ha csak kicsit is keresgéltünk mostanában fitnesz témakörben, akkor a Facebook valószínűleg folyamatosan a Freeletics és a Sweat with Kayla alkalmazások hirdetéseivel bombáz minket, de vajon valóban ezek a nekünk való megoldások az otthoni edzéshez?

Freeletics

A Freeletics (iOS, Android) első belépéskor csak pár kérdést tesz fel a nemre, az edzettségi szintre, és a célokra vonatkozóan. Egy gyors e-mailes megerősítés után rögtön beléphetünk, és választhatunk, hogy az ingyenes verzióval szeretnénk-e továbbmenni, vagy aktiváljuk a Coach nevű, fizetős funkciót. Ez utóbbi esetben valóban személyre szabott edzéstervet kapunk, ráadásul kis felárért cserébe további alkalmazások fizetős funkciói is elérhetővé válnak (Freeletics Gym, Freeletics Run és Freeletics Nutrition). Egyelőre az alap, ingyenes verziónál maradva: egy könnyített edzést kapunk, videókkal, érthetően bemutatott gyakorlatokkal, és meglepően izzasztó eredménnyel. Néhány napon át automatikusan kapunk ilyen bevezető gyakorlatokat, amelyekkel próbálgathatjuk az alkalmazást, 11 gyakorlatsort pedig hosszú távon is ingyen elérhetünk. Minden esetben három verzióból választhatunk, és a legtöbb gyakorlathoz semmilyen eszközre nem is lesz szükségünk, az alkalmazás lényegében a saját testsúlyunkkal dolgoztat meg minket, méghozzá elég alaposan.



Csupán az ingyenes verziót használva is meglehetősen változatosan sportolhatunk, emellett az app tervezői a motiváció fenntartására is szolgálnak pár eszközzel: a szokásos előtte-utána képek mellett a Freeletics egy kis sportolói közösségi háló is, ahol követhetjük az ismerőseinket, kommentálhatjuk a teljesítményünket - és persze mi sem bújkálhatunk előlük.

Ha valakit az motivál, hogy nem akar leégni a barátok, barátnők elől, akkor célszerű együtt ismerkedni az alkalmazással, így egymást motiválva lendülhetünk egyre jobb formába a rövid, ám hatékony edzések által!

Sweat

A Sweat (iOS, Android) alkalmazás rózsaszínes színvilágú, és saját bevallása alapján is kifejezetten nőknek szól, nem csak edzéstervekkel, hanem a Freeleticshez hasonlóan közösségi funkcióval, valamint étkezési tanácsokkal, heti bevásárlólistával, és egy sor valóban hasznos kiegészítéssel – azonban a hét napos próbaidőszak után havi több mint hatezer forintos díjért cserébe. Éppen ezért (ha a hét napos próbaidőszakot nem számítjuk), nem igazán fér fel az „olcsó otthoni megoldások edzőterem bérlet helyett" listára, így csak azoknak javasoljuk ezt az appot, akik kifejezetten rajonganak a rózsaszínes színvilágért, és/vagy valamiért inkább otthoni edzésre költenék el azt a pénzt, amiből akár már csoportos órákon is részt vehetnek heti 1-2 alkalommal.

A Freeletics mellett még olyan érvek is szólnak, mint a korábban már említett további alkalmazások, amelyek esetén szintén ingyenesen elérhető jónéhány megoldás, legyen szó futásról, vagy étkezésről. Ha fizetős verziót választunk egy hónapra, akkor is maximum a Sweat alkalmazás árát fizetjük, ha pedig éves tervre fizetünk elő, akkor kevesebb, mint havi kétezer forintért kapunk virtuális személyi edzőt és táplálkozási tanácsadót, ráadásul úgy, hogy a döntés előtt akár hónapokig barátkozhatunk az alkalmazásokkal.

