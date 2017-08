A mai napon még ingyen játszható a For Honor!

Többjátékos lövöldözős játékokkal már Dunát lehet rekeszteni. Mikor huszadjára halljuk, hogy terroristákkal küzdhetünk a legújabb automata fegyverekkel és tankokkal, meg helikopterekkel, meg drónokkal, csak húzzuk a szánk valami másra vágyva.

A For Honor igazi, brutálisan őszinte, nyers középkori csaták világát hozza el gépünkre, ahol vikingek, lovagok és szamurájok bőrébe bújva csaphatunk össze többjátékos módban közelharcot vívva. Hosszú kardok, fejszék, pajzsok, katanák, látványos mozdulatsorok, és még látványosabb kivégzési jelenetek (már ha lehet ilyet mondani), illetve egy csomó játékmód várja a lelkes harcosjelölteket. Várakat ostromolhatunk meg, vagy, ha valami csendesebbre vágyunk, párbajozhatunk 1 vs.1 felállásban is. A For Honor valóra váltja minden ember álmát, aki a középkorban akar küzdeni. De sajnos elég drága.

Ezen a hétvégén viszont teljesen ingyen lehet játszani!

Augusztus tizedikétől augusztus 13-ig, azaz csütörtöktől vasárnapig tart a lehetőség PC-n, Xbox One és PS 4 konzolokon. A játékosok kipróbálhatják a campaign módot egyedül vagy kooperatívan, emellett öt különböző többjátékos mód is játszható lesz, valamint kivétel nélkül bármely hős közül lehet választani. Nincs korlátozás, még a második évaddal érkezett Shinobi és Centurion harcosokkal is csatába mehetnek. Ehhez az egészhez azonban a PS 4 játékosoknak szükségük lesz PS Plus előfizetésre, az Xbox One tulajdonosoknak pedig Xbox Live Gold tagságra. A PC-s társaságot nem köt semmilyen előfeltétel.

Nem csak ingyenes próbára van lehetőség, hanem olcsóbb vásárlásra is. Az Ubisoft saját webáruházán augusztus tizedike és huszadika között 50% kedvezményt ad a For Honor videojátékra, legalábbis Xbox One és PS 4 platformokon. Azoknak, akik számítógépen óhajtják beszerezni, sietniük kell, mert nekik csak augusztus 14-ig van idejük.

A leárazások a játék mindegyik verziójára kihatnak (Deluxe Edition, Gold Edition). Azok, akik ingyenes játék után vásárolják meg, a mentett adataikat tovább tudják vinni, nem fog bekövetkezni semmiféle adatvesztés.

Nem véletlen műve az időzítés; jövőhéten érkezik egy óriási frissítés a játékhoz. A „Grudge&Glory" nevet viselő update számos új elemet, térképet, sőt, két új hőst tartalmaz és augusztus 15-n lesz elérhető. Azok a játékosok, akik már megvették a „season pass-t" már aznap játszhatnak az új harcosokkal, mindenki más augusztus 22-n szerezheti be hősönként 15 ezer játékon belüli valutáért. Az új térképekről- Viking Village, Sentinel- annyit lehet tudni, hogy páratlanul halálos elemekkel lesz tele; itt már nem csak a másik oldalon harcolókat kell szemmel tartani, hanem a környezetet is, ami éppoly könnyen meg tudja ölni az óvatlan játékosokat.

A most érkező frissítésben a vikingek új harcostársat kapnak. A skót legendák által életre hívott Highlander egy hibrid hős, aki megkapja a For Honor leghatalmasabb, legirdatlanabb fegyverét, a kétélű skót kardot, amilyennel William Wallace vívott valaha. Hibrid lévén két különböző stílusban tud küzdeni; a védekező módban hatékonyan hárít s támad vissza, az agresszívban viszont elsöprő és brutális csapásokat képes mérni az ellenségre. Fegyverének hála egyszerre erős és nagy a hatótávolsága.

Ha már Wallace, Maximus sem maradhat ki, igaz, a lovagok új hőse, a Gladiator, merőben máshogy harcol, mint Russel Crowe a filmvásznon. Ez ugyanis szigonyt forgat, nem rövidkardot, mellé pedig kap egy pajzsot. Assassin lévén vajmi kevés vért van rajta, de fürge és halálos; megbénítja ellenfelét, saját képességei gyorsan újra töltődnek és több szuflával bír, mint a többi hős.

Az Ubisoft sok újdonsággal készül még ebben az évben; a legújabb évad novemberre lett meghirdetve, dedikált szerverekkel gazdagodik a játék és számos új módon igyekeznek még jobbá varázsolni a For Honor világát.

