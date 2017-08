Híres focista perelte szét a játékfejlesztőt

Edgar Davids-re hasonlított a League of Legends egyik skinje.

Közismert emberek általában csak akkor szoktak játékfejlesztőket perelni, ha felismerni vélik magukat a játékaikban. Általában odafigyelnek a fejlesztők, hogy ilyen véletlenül se fordulhasson elő, azonban a League of Legends grafikusai közül néhányan nem vették komolyan az esetleges jogi következményeket, így most fizethet a Riot Games.

A League of Legends egy ingyenesen játszható játék, amelyben a játékosok a karakterük megjelenését megváltoztatható skineket vásárolhatnak, ezzel megkülönböztetve magukat a játékosok többségétől. Rengeteg ilyen skint készítettek a fejlesztők, a focis témájú Striker Lucian még 2014 júniusában került be a kínálatba. A karakter feltűnően hasonlított a karakteres kinézetű Edgar Davids-re, a holland focista annak idején dobott is egy pacsit miatta fejlesztőknek a Twitteren.

Ezután 2015 decemberéig semmi sem történt a skin háza táján, Davids jogi képviselője ekkor írt egy levelet a Riot Games-nek, hogy fejezze be a focista „portréjának" használatát. A kérésnek nem tett eleget a játékfejlesztő, így a következő év áprilisában elkezdődött a felek közti a pereskedés.

Davids-nek a kezdetektől fogva nyert ügye volt, hiszen a nyilvánvaló hasonlóság mellett a Riot egyik munkatársa még korábban nyilvánosan beismerte, hogy a focistáról mintázták a Striker Lucian skint.

Davids a múlt héten formálisan is megnyerte a pert. A bíróság kötelezte a játékfejlesztőt, hogy a skin hollandiai eladásaiból származó bevétel egy részét fizesse ki a focistának.

