Frissítést kapnak az Ikea okosizzói

Az Ikea igyekszik a vásárlók kedvére tenni, így kibővíti az okosizzók kompatibilitását, és hamarosan már nem csak fehér színben vásárolhatunk égőket.

Az Ikea hamarosan felfrissíti okoségőit, melynek köszönhetően vezetéknélküli vezérlőközpont kompatibilissá válik az Apple HomeKittel, a Google Home-mal és az Amazon Alexával. Ez azt jelenti, hogy a frissítéstől kezdve vezérelhetővé válnak az égők olyan alkalmazásokkal, mint például az iOS-en elérhető Home applikáció, de lehetőségünk van a hangunkat is használni az irányításhoz. Mindehhez ráadásul nem kell új központot vennünk, a jelenlegi is megkapja majd egy firmware frissítés keretein belül.

Ezen kívül a frissítéssel lehetőség nyílik arra is, hogy az Ikea égőit használjuk a Philips Hue vezérlőközpontjával. Ez jó hír lehet azok számára, akik már korábban vásároltak Philips Hue-t, azonban nem feltétlenül csak a Philipstől szeretnének égőket vásárolni. Ettől kezve lehetőség nyílik az Ikeás égők használatára úgy, hogy ahhoz nem kell megvennünk az Ikea saját központját.

Ezzel együtt az Ikea továbbra is csak fehér színben kínál okosizzókat, de ezen is tervenek változtatni. Az ígéretek szerint októberben érkeznek a több színű, színváltásra is alkalmas LED-es égők.

