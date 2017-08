Az Apple is saját sorozatokat gyártana

A következő évben 1 milliárd dolláros büdzsét szánhat a célra.

A The Wall Street Journal (via 9to5Mac) beszámolója alapján a Facebook után az Apple is belefogna a saját készítésű sorozatok gyártásába, a jövő év során összesen 1 milliárd dollárból gazdálkodhatnának a leszerződtetett tartalomkészítők. A cég szárnybontogatás gyanánt már próbálkozott saját sorozatok készítésével, ám a Planet of the Apps és a Carpool Karaoke meglehetősen negatív értékeléseket kaptak, ráadásul csak az Apple Music előfizetői számára érhetőek el.

A források szerint az Apple legfeljebb tíz sorozatot kíván gyártatni, és a Trónok harcával versenyre kelni képes szuperprodukcióktól sem zárkóznak el az illetékesek. A sorozatokért már nem az Apple Music csapata lesz a felelős, hanem egy új divízió alakult a filmes tartalomgyártásra a cégnél, amelyet a Sony Pictures két veteránja, a júniusban leigazolt Jamie Erlicht és Zack Van Amburg vezetnek.

Augusztus közepe lévén ketyeg az óra, a divízió vezetői állítólag már Hollywoodban keresgélik a jónak tűnő sorozatötleteket.

Nem tisztázott, hogy a jövőbeli sorozatok milyen formában válhatnak elérhetővé a nagyközönség számára, de már jó ideje pletyka tárgya, hogy az Apple szeretne egy saját internetes tévészolgáltatást indítani, ezen keresztül minden bizonnyal leszállíthatóak lennének a műsorai.

