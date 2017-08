Bárhogy felismeri az arcunkat az iPhone 8

Még az ujjlenyomat-leolvasásnál is gyorsabb és kényelmesebb az arcfelismerés. Legalábbis ha olyan jól fog működni, ahogy azt a most kibányászott információk alapján sejteni lehet.

A múlt héten az internetre véletlenül felkerült Apple HomePod firmware alapján egyre újabb és újabb információkat tudunk meg az iPhone 8-ról, szinte minden nap fedeznek fel benne újdonságokat a lelkes hozzáértők, akik elkezdték atomjaira szedni a szoftvert. Most éppen az arcfelismeréssel kapcsolatban derültek ki újdonságok, melyek segíthetnek némileg tisztábban látni, hogy mire is készül ezzel a technológiával az Apple.

Először akkor hallottunk arról, hogy az Apple az iPhone 8 esetében teljesen az arcfelismerésre fog támaszkodni, amikor kiderült, hogy habár a vállalat eredetileg az ujjlenyomat-olvasót valahogy be szerette volna építeni a telefon teljes előlapját elfoglaló OLED-képernyőbe, ezt végül mégsem tudta megoldani - vagy ha sikerült is megoldani, annyira még nem kiforrott a technológia, hogy ebből megfelelő sebességgel lehessen több tízmilliót gyártani.

Ettől kezdve a hírek szerint az Apple teljesen az arcfelismerésre szeretne támaszkodni az iPhone 8 esetében, amihez nem csak az előlapi kamerát, hanem újfajta infraszenzorokat is bevet a vállalat. Az arcfelismeréssel kapcsolatban az egyik legkényelmetlenebb dolognak az tűnik, hogy ha fel akarjuk oldani a telefonunkat valami apróságért (például, hogy megnézzük az időt), akkor mindenképp kézbe kell vennünk és rá kell néznünk, míg a Touch ID esetében például lehetőség volt az asztalon fekvő készülék Home gombját megnyomni.

Arcátlanság

Úgy látszik, az Apple is tisztában van vele, hogy ha a Touch ID-t ki akarja váltani a kiszivárgott firmware-ben egyelőre Pearl ID-nak nevezett arcfelismeréssel, annak legalább olyan kényelmesen kell működnie, mint az ujjlenyomat-leolvasásnak. Úgy tűnik, ezt meg is oldotta a cég: a firmware-ben olyan utalásokat találni, amik szerint a telefon akkor is fel tudja ismerni az arcunkat, ha például az asztalon fekszik, nem kell majd közvetlenül ránéznünk.

Ráadásul az iPhone 8 tulajdonképpen szinte bármilyen szögből azonosítani tud majd minket arc alapján, nem szükséges egyenesen, szemből ránézni, ráadásul úgy látszik, hogy az sem okoz majd neki problémát, ha például az arcunk egy része takarásban van. Továbbá az infraszenzornak köszönhetően a sötétség sem jelent akadályt.

Úgy tűnik továbbá, hogy az iPhone 8 állandóan követni tudja majd az arcunkat, ezt pedig számos dologra felhasználhatja az Apple. Például arra, hogy ha éppen nézzük a telefont, akkor lenémítja az értesítéseket, elvégre ilyen hangjelzésre vagy rezgésre nincs szükség, elég ha kiírja nekünk, hogy mi történt. De azt is tudni fogja, hogy ha például az asztalon mellettünk fekvő telefonra beérkezik valami, mi pedig ránézünk, hogy fel kell oldania a telefont, így amikor már odanyúlunk, elég lesz egy érintés, hiszen azzal, hogy néztük, már feloldottuk a készüléket.

Ugyanígy leegyszerűsödhetnek a különböző alkalmazások áltla használt azonosítások is. Míg korábban egy külön érintéssel meg kell erősítenünk valamit (például egy vásárlást) az ujjlenyomat-leolvasón, addig az új Pearl ID esetében a szoftver ezt a lépést teljesen ki tudja hagyni, hiszen látja, hogy nézzük a telefont, így végső egy mozdulattal és egy képernyővel kevesebbet kell fáradnunk.

