Tíz évre nyújtanák a mobilok életciklusát

Elindult az Androidot helyettesíteni kívánó postmarketOS fejlesztése.

Az előfizetéses mobilozók nagyjából kétévente új okostelefont vásárolnak a szolgáltatójuktól. Érthető, hiszen a pénzükért cserébe a korábbinál számottevően jobb készüléket kapnak: az erősebb processzor, a több memória, a jobb kamerák, a magasabb felbontású kijelző mind praktikus előnyöket biztosítanak.

A helyzet most már változóban van, hamarosan látványosan lassulni kezd az okostelefonok hardverének öregedése, kitolódik a készülékek élettartama. Ugyanaz történik majd, mint ami olyan 10 évvel ezelőtt a számítógépek piacán is elkezdődött: az emberek egyre kevésbé érzik majd szükségét annak, hogy pár évente új eszközt vásároljanak, hiszen a régi továbbra is megfelel a célra.

Viszont akad egy nagy probléma: míg a 10 éves PC-ken a felhasználók képesek abszolút naprakész operációs rendszert futtatni, addig az okostelefonokon ez nem lesz opció. A belépő- és középkategóriás mobilok támogatását olyan másfél év alatt megszüntetik a gyártók, míg a felső kategóriás eszközökhöz nagyjából 2-3 évig jönnek szoftverfrissítések.

Ezután ha nincs a mobilokra valamiféle közösségileg fejlesztett Android-disztribúció, akkor vége a dalnak, a mobilozók csak alkalmazásfrissítéseket kapnak Play Áruházon keresztül, a biztonsági javításokról lemondhatnak.

Most feltűnt a színen egy új projekt, ami változtatna a helyzeten: az Alpine Linuxra épülő postmarketOS operációs rendszer fejlesztői szeretnék 10 évre kiterjeszteni a mobilok életciklusát, ennek érdekében pedig egyetlen univerzális rendszermagot használnának az összes telefonon.

Amennyiben nincsenek driveres hiányosságok, akkor egy-egy mobilt pár órányi munkával kompatibilissé lehetne tenni a rendszerrel. A telefonok hosszú távú támogatása úgy lehetséges, hogy androidos frissítésektől eltérően

a postmarketOS-hez érkező frissítéseket nem szükséges készülékenként testre szabni.

A postmarketOS egyelőre rendkívül korai fejlesztési stádiumban van, nem mostanában lesz belőle hétköznapi használatra alkalmas Android-helyettesítő. Az ötlet megvalósítása gigantikus feladat, így csak remélhetjük, hogy nem törik majd bele a fejlesztők bicskája.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!