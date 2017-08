Változik a Facebook és az Instagram kinézete

A változások elsőre apróságoknak tűnhetnek, de összességében kellemesebb megjelenést és könnyebb használatot jelentenek majd az ígéretek szerint.

A Facebook bejelentette, hogy kisebb frissítésen esik át a közösségi oldal, egészen pontosan annak is a legfontosabb felülete, a hírfolyam. Amellett, hogy egyszerűbb, letisztultabb ikonok érkeznek rá, a vállalat kidobta az eddig használt kék fejléceket, a helyükre pedig némileg másként kinéző fehérek érkeznek. A fejlesztők szerint egyszerűbb és konzisztensebb navigációt tesz lehetővé.

Változik a hozzászólások megjelenítése is. Az eddigi egyszerű, vonalas elválasztás helyett most már minden komment megkapja a maga kis buborékját, nagyjából úgy, ahogy azt a Facebook Messengerben már megszokhattuk. A cég szerint ennek köszönhetően könnyebb lesz követni, hogy ki válaszolt mire az adott folyamon belül.

De nem maradnak érintetlenül a profilképek sem. Az Instagramhoz és a Twitterhez hasonlóan a négyzetes forma helyett kör alakú képeket látunk majd. Végül pedig új, kicsit nagyobb, letilsztultabb, okostelefonról könnyebben megnyomható gombokat kap a lájkolás, a megosztás és a kommentelés.

Csak használnánk már a történeteket

A Facebook már egy ideje bevezette a Your Story, vagyis a "te történeted" nevű szekciót a főoldal tetejére. Ezt a közösségi oldal az Instagramtól vette át, ami pedig korábban a Snapchattől lopta el az ötletet, és a lényege, hogy ide olyan tartalmakat tehetünk, melyek legfeljebb 24 óráig tekinthetők meg, utána eltűnnek.

A probléma, hogy ami láthatóan bevált az Instagram és a Snapchat esetében, azt valamiert nem használják a felhasználók a Facebookon. Éppen ezért a cég nagyon igyekszik olyan funkciókat beépíteni, melyektől talán vonzóbbá válik a történetek kipróbálása. Most éppen három új funkciót vezettek be a Facebook saját, beépített kamerájába.

A legfontosabb talán az animált GIF-ek készítésének a lehetősége. Érdekes, hogy ettől korábban eleve nagyon elzárkózott a Facebook, még a hírfolyamon és a kommentekben is csak 2015-ben tette lehetővé a GIF-ek beágyazását. Nagyon fordult a világ: most már a beépített kamerával készíthetünk legfeljebb két másodperces, önismétlő kis videókat, amiket aztán megoszthatunk a hírfolyamon, a történetekben vagy közvetlenül elküldhetjük az ismerőseinknek.

Ezen kívül most már a Facebook kamerából indíthatunk élő adást, és a kamera kreatív effektusait ebben is bevethetjük. Ha elindítjuk a közvetítést, az automatikusan megjelenik a történetünkben az általunk kiválasztottak számára, később pedig dönthetünk úgy, hogy egy posztot is készítünk belőle az idővonalra.

Végül pedig érdekes, hogy habár a kamerázáshoz semmi köze, de a beépített kamerából is készíthetünk teljesképernyős szövegeket, színes háttérrel, ami aztán szintén megoszthatunk vagy a hírfolyamon, vagy a történetekben, vagy közvetlenül az ismerőseinkkel.

Kap egy kis szeretet az Instagram is

A Facebook alá tartozó Instagram esetében az látszik, hogy az anyacég egyfajta kísérleti alanyként tekint rá. Ahogy fentebb is írtuk, innen hozták át a történeteket, meg egyébként a fentebb említett új funkciók többségét. Úgy látszik, az Instagram felhasználói közössége nyitottabb ezekre az újdonságokra, vagy csak a közek kedvez jobban ezek elterjedésének.

Mindenesetre ami ott működőképesnek bizonyult, az láthatóan egy idő után átkerülhet a legnagyobb közösségi oldalra. De néha visszafelé is működik a dolog: egy hamarosan érkező frissítéssel az Instagram komment szekciója is átalakul, így a hozzászólásokra érkező válaszok már a Facebookhoz hasonlóan lesznek rendszerezve. Érdekes, hogy az új, buborékos megoldást ide még egyelőre nem vették át.

Mind a Facebook, mind pedig az Instagram frissítése a következő napokban, hetekben juthat el a felhasználókhoz, szokás szerint szakaszosan - szóval lehet, hogy valakinél előbb élesedik, míg más esetleg csak később kapja meg.

