Érkezik a világ első OLED FullVision kijelzős mobilja az LG-től

Az LG folytatja az LG G6-tal megkezdett és a Q6-tal továbbvitt termékfejlesztési stratégiáját: a vállalat új csúcskategóriás telefonja, a V30 is FullVision kijelzővel érkezik, ráadásul az első olyan készülék lesz, amely ún. plastic OLED (P-OLED) FullVision kijelzővel készül.

6 colos átmérőjével ez az LG OLED FullVision képernyő a cég elmúlt négy évben gyártott legnagyobb kijelzője lesz, miközben a V30 háza kisebb, mint a tavaly bemutatott V20-as modellé. A felső perem 20, az alsó 50 százalékkal lett keskenyebb, mint a V20 esetében, továbbá az LG logó is a hátoldalra került, hogy az OLED kijelző nyújtotta látvány az előlapon minél nagyobb teret kaphasson.

Az LG új telefonjának kijelzője 4,15 millió pixeles QHD+ (1440 x 2880) OLED panelt kapott.

E technológia területén végzett sokéves kutatás-fejlesztés alapján az LG hatalmas tapasztalatra tett szert a különböző képi algoritmusok optimalizálásában, így ez az OLED kijelző digitális képek esetén képes az sRGB színtér 148 százalékát megjeleníteni, a digitális mozgóképek esetén pedig a DCI-P3 (Digital Cinema Initiative) tartomány 109 százalékát hozza. Az OLED technológia másik jellemző előnye az alacsony válaszidő, amely töredéke az LCD kijelzőkének. Ennek köszönhetően nincsenek képcsúszások, ami igen fontos feltétele a filmek zavartalan élvezetének és a VR-játékoknak. A telefon emellett a HDR 10-es tartalmakat is támogatja majd.

Mivel az új okostelefon kijelzője P-OLED, a készülék lekerekített sarkokat kaphatott. A P-OLED esetében a pixeleket eleve egy az üvegnél is ellenállóbb műanyag lapba építik, de a telefon kijelzőjét emellett a törésbiztos Corning Gorilla Glass 5 technológia is védi. A P-OLED technológia esetében kijelző-beégés problémával sem kell számolni, az ún. pixel-scannnig technológiával pedig az egyes képpontok energiafogyasztása kisebb lesz, így az akkumulátor is tovább bírja majd.

