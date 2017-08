Bemutatkozott a Nokia 8 csúcsmobil

Két kamerával streamel egyszerre, és 360 fokban rögzíti a hangokat.

Nagy sikerrel tért vissza idén az okostelefonos arénába a Nokia, a megfizethető készülékeinek piacra dobása után most bejelentette az első androidos csúcskészülékét is. Továbbra is látható, hogy a telefonok mögött álló HMD Global egy frissen alakult vállalat, ugyanis az olcsóbb társaihoz hasonlóan a Nokia 8 is javarészt csak a kötelezőt hozza a saját árkategóriájában. Ettől persze még nem rossz, csak semmilyen tekintetben sem feszegeti a határokat. Viszont legalább van rajta hangcsatlakozó.

Kinézetét tekintve a Nokia 8 nem túl izgalmas jelenség, a gyártónak még arra sem volt ideje, hogy felugorjon a minimális kijelzőkeretes dizájnvonatra, pedig idén már nagy trend a megjelenítőt övező káva eltüntetése. Maga a megjelenítő 5,3 hüvelykes és 2560×1440 pixeles IPS, tiszteletreméltó 700 nit maximum fényerővel, Gorilla Glass 5 védőüveggel.

Érdekes viszont, hogy a mobil rendelkezik „always on display" funkcióval, azaz folyamatosan ébren maradhat a kijelző egy kis része, hogy mutassa például az időt. Ezt a fícsört általában az AMOLED-es készülékek tartalmazzák csak, de a Nokia megoldotta, hogy minimális energiafogyasztás mellett IPS panelen is használható legyen.

Mint néhány hete kiderült, a Nokia újból összeállt a Zeisszel, a Nokia 8 előlapi és hátlapi kamerái már a patinás nevű vállalattól származó optikákat használnak. A telefon mindhárom kamerája 13 megapixel felbontású, 1.12µm-es pixelekkel, f/2.0 apertúrával.

Az előlapi szelfiző fáziskülönbséges autofókusz használ, míg a hátlapi dupla kamerás rendszer lézeres autofókuszt kapott, plusz a remegésmentes videók készítése érdekében optikai képstabilizációval is nyújt. A hátlapi kamerarendszer esetében a mostanra klasszikussá vált megoldást vetették be a mérnökök: az egyik szenzor monokróm, másik pedig színes.

Szoftveres téren a telefon ha nem is egyedi, de érdekes funkciója, hogy képes párhuzamosan az előlapi és a hátlapi kamerával is videót készíteni. Ilyenkor a két kamera képe egyszerre látszik a kijelzőn, és persze a mentett videón. A Nokia 8 képes élőben streamelni a videomegosztókra és közösségi hálzatokra a dupla kamerás képet, bár feltehetően kevés vásárlónak lesz szüksége a funkcióra.

Végül a kamera kapcsán megemlítendő, hogy a rivális eszközökhöz képest a Nokia csúcsmobilja jelentősen gazdagabb hangot képes rögzíteni, ugyanis 360 fokban „hallja" a környezeti hangokat.

A telefon további érdekesebb specifikációi: Qualcomm Snapdragon 835 lapkakészlet, modelltől függően 4 GB RAM / 64 GB háttértár vagy 6 GB RAM / 128 GB háttértár, microSD-foglalat, ujjlenyomat-olvasó, USB 3.1 Type-C csatlakozó, IP54 minősítés, opcionálisan dupla SIM, 3090 milliamperes akku.

Vélhetően kevesek meglepetésére a Nokia 8 szinte módosítatlan Android 7.1.1 rendszerrel kerül majd piacra.

Szeptemberben, 499 eurós áron.

