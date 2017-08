Fehér felsőbbrendűséget hirdető zenekarok dalait törölte a szolgáltatás.

Az egyesült államokbeli sajtótermékeket szemlézők valószínűleg jól tudják, hogy napok óta hatalmas botrány van az országban. Charlottesville városának vezetése nemrég a fehér felsőbbrendűséget büszkén vállaló és hirdető, radikális jobboldaliak által tisztelt Robert E. Lee tábornok köztéri szobrának eltávolítása mellett döntött, katasztrofális következményekkel.

Az amerikai polgárháború rabszolgatartó oldalának legnevesebb figurájáról van szó, így a szélsőjobboldali szimpatizánsok nagy erőkkel tüntetni kezdtek a helyszínen a szobor eltávolítása ellen, helyenként náci szlogeneket skandálva. Persze gyorsan megjelentek az ellentüntetők is, a két csoport tagjai több alkalommal is összecsaptak. A tüntetés szombaton érte el a mélypontját, mikor egy 20 éves szélsőjobboldali fiatal az ellentüntetők közé hajtott az autójával: sokan megsérültek, egy 35 éves nő pedig belehalt a sérüléseibe. Időközben ismeretlen okból még egy rendőrségi helikopter is lezuhant, mindkét a gépen tartózkodó rendőr elhunyt.

A hétvégi események persze a techiparba is begyűrűztek: többek közt Mark Zuckerbeg és Tim Cook segítséget ajánlottak fel a gyűlöletbeszéd elleni harchoz, GoDaddy – Google – CloudFlare trió egyelőre eltüntették az internetről a The Daily Stormer neonáci publikációt, most pedig a Spotify is kivágott néhány gyűlöletkeltő, fehér felsőbbrendűséget hirdető zenekart a szolgáltatásából.

A Digital Music News portál írója összesen 37 problémás zenekart azonosított a zenestreamelő szolgáltatásban, ezek egy részét mostanra eltávolította a Spotify, a maradék még kiértékelés alatt áll. A Spotify szóvivőjének állásfoglalása szerint nem voltak tisztában azzal, hogy ilyen zenekarok dalai is elérhetőek a szolgáltatásban.

