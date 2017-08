Megint drágulni fognak a videokártyák

A grafikus vezérlőket is elérte a globális memóriaválság.

Az elmúlt egy évben kisebb megszakításokkal folyamatosan emelkedett a memóriamodulokon és a háttértárakban használt memóriachipek ára, most pedig a videokártyákat is elérte a válság. A DigiTimes (via AnandTech) beszámolója alapján júliusról augusztusra közel 31 százalékkal emelkedett a videokártyákon használt DRAM memórialapkák ára, és szeptemberben is borítékolható egy jelentős áremelés.

A hírek szerint az áremelkedés annak köszönhető, hogy a nagy memóriagyártók szerverekbe és mobilokba tervezett memórialapkák készítésére állították át az eddig videomemóriákat előállított egyes gyártósoraikat, így most már a GDDR memóriachipekből is hiány alakult ki.

A helyzet várhatóan nem mostanában fog rendeződni, a DRAMeXchange elemzői szerint 2018-ban tovább emelkedhet a számítógépes komponensekre szánt DRAM memóriachipek ára.

