Nem mindenki ájult el a techcégek náciüldözésétől

Egy baloldali szervezet szerint sincs rendben a szélsőségesek elhallgattatása.

Tegnap beszámoltuk a hírről, miszerint a hétvégi Charlottesville-i események után rengeteg techcég nyilvánosan elítélte a többé-kevésbé neonácinak titulálható tüntetőket, egyes vállalatok pedig le is csaptak rájuk. A GoDaddy és CloudFlare által indított szolgáltatásfelmondási lavinának köszönhetően eltűnt a netről a The Daily Stormer radikális jobboldali hírportál, a Google pedig eltávolította a Play Áruházból az „alt-right" körében népszerű GAB közösségi szolgáltatás kliensét (az Apple App Store-ba soha nem is engedték be az appot).

Ezen felül többek közt az Amazon, az Apple, a PayPal, a Spotify, a Deezer, az Uber, a Discord, a GoFundMe, a Kickstarter, a Twitter, a Facebook, sőt: még az OKCupid társkereső is elkezdett fellépni a fehér felsőbbrendűséget hirdető személyekkel és csoportokkal szemben.

A neonácik most váratlan helyről kaptak némi támogatást, ugyanis a digitális szabadságjogokkal foglalkozó, alapvetően baloldali beállítottságú Electronic Frontier Foundation rosszallását fejezte ki a techcégek boszorkányüldözése kapcsán.

Az EFF nem a neonácikat kívánja védeni, azonban a szervezet meglátása szerint a technikailag nem illegális vélemények elnyomásával a techcégek túlléptek a hatáskörükön. Veszélyes precedenst teremtettek, hiszen az önkényes cenzúra kétélű fegyver: ha más szelek fújnak majd a jövőben, akkor a jelenlegi cenzorok nyugodtan számíthatnak arra, hogy nem lesz tolerálva a véleményük.

Nem azért védjük a szólásszabadságot, mert az összes megvédett hanggal egyetértünk. Azért tesszük, mert véleményünk szerint egyetlen állam vagy vállalat sem döntheti el, hogy ki szólalhat fel és ki nem

– olvasható a szervezet blogbejegyzésében.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!