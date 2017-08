Zsarugombbal újít az Apple iOS 11

Segélyhívást is könnyebb lesz indítani az új rendszerrel.

Az ősszel érkező Apple iOS 11 operációs rendszer meg fogja könnyíteni a segélyhívások indítását, egy új funkciónak köszönhetően akár a bekapcsológomb ötszöri gyors lenyomásával is elindítható lesz a vészhívás. A véletlen tárcsázások elkerülése érdekében alapértelmezett beállítások mellett az öt lenyomás nem lesz elég a hívás kezdeményezéséhez, a felhasználóknak egy húzó mozdulatot is tenniük kell majd a kijelzőn.

A funkció érdekessége, hogy a gomb ötszöri lenyomása automatikusan kikapcsolja a Touch ID ujjlenyomat-olvasót, így a telefon következő használatakor csak egy kód megadásával lehet feloldani a záróképernyőt. A hamarosan bemutatkozó az iPhone 8 elvileg már arcfelismeréssel is feloldható lesz, az ötszöri gomblenyomásos trükk valószínűleg azt is letiltja majd.

A The Verge el is nevezte a fejlesztést „zsarugombnak". Az Egyesült Államokban akár a határőrség is megpróbálhatja átkutatni az utazók telefonjait, és valamilyen oknál fogva látszólag elég sokan rettegnek attól, hogy az iPhone-juk feloldásának visszautasítása esetén a határőrök fizikai kényszert alkalmaznak majd a telefonjukba való betöréshez.

A biometrikus bejelentkezés letilthatósága talán képes lesz megnyugtatni őket.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!