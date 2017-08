PlayStation VR-ral is meglátogatható lesz Csernobil

Számítógépekre már jó ideje elérhető a Chernobyl VR Project.

Tavaly szeptember végén rendhagyó termék került fel a Steam kínálatába. A kizárólag HTC Vive és Oculus Rift VR-sisakokkal élvezhető, 10 euróba kerülő Chernobyl VR Project első személyű nézetben nyújt betekintést a csernobili atomkatasztrófát követően kiürített és lezárt, 30 km-es zónának elnevezett terület jelenlegi állapotába.

Sejthetően nem lehet az egészet bejárni, Chernobyl VR Project egy vezetős túrán keresztül próbálja bemutatni a zónát és a balesetet, a katasztrófa által felforgatott emberi életeket. A fenti videón jól megérthető, hogy miként is működik az elképzelés.

A VR-os élményét elkészített The Farm 51 most bejelentette, hogy a játék számítógépes változata hamarosan véglegessé válik (jelenleg a Steam korai hozzáférés programjában van), továbbá szintén valamikor a közeljövőben PlayStation VR platformra is megjelenik.

