Tovább gyorsul a Microsoft Edge

Mondjuk már most sincs baj a teljesítményével.

A Microsoft bejelentette, hogy a szeptember folyamán elkészülő Windows 10 Fall Creators Update frissítésben érkező Microsoft Edge minden eddiginél gyorsabban lesz képes megjeleníteni a weblapokat. A böngésző jelenlegi stabil változata is rendkívül tempósan teszi a dolgát, elsősorban a bővítmények hiánya fogja vissza a terjedését, de persze az utóbbi probléma megoldásán is dolgozik a vállalat.

A lényegre rátéve az Edge jelenleg egy futtatói szálon végzi a weblapok feldolgozását és renderelését, noha a kettő feladat bizonyos időpontokban akár egymással párhuzamosan is futhatna. Az Edge következő verziójában ezt a funkciót fejlesztették le, a tartalomfeldolgozás és a renderelés párhuzamosításával érdemben csökkent a weblapok megjelenítésének ideje. Ezen felül a technikával javul a sokmagos processzorok kihasználtsága is, laptopok esetén az újítás elméletben az akkus üzemidőt is képes lehet növelni.

A fenti illusztráción az látható, hogy a példaként használt weblapon a jelenlegi EdgeHTML 15 motornak nagyjából 5,3 képkockányi időre van szüksége a weblap feldolgozásához és rendereléséhez, míg az új EdgeHTML 16 olyan 4,6 képkockányi idő alatt is megoldja a feladatot.

