Jelentősen csökkent a HTC Vive ára

Az eddiginél 200 dollárral kell kevesebbet a kasszánál hagyni a headsetért.

Az Oculus Rift VR-headset mögött álló Facebook idén már kétszer is csökkentette a termék árát, a sisak mellett az irányítóeszközt is tartalmazó Rift + Touch csomagjának normál ára jelenleg 499 dollár. Korábban csak külön volt megvásárolható a sisak és vezérlő, együtt eredetileg 799 dollárba, majd később 699 dollárba kerültek.

Most már a HTC is kénytelen volt reagálni a Facebook agresszív piacszerzési kísérleteire, így most 200 dollár mínusszal 599 dollárra (olyan 154 ezer forintra) vitte le a rivális Vive ellenértékét.

Természetesen a HTC Vive mellé is jár a virtuális valóságban való navigációra tervezett vezérlő.

Ugyan a HTC terméke a mostani árcsökkentés ellenére is 100 dollárral drágább az Oculus Rift + Touch csomagnál, azonban a headset jelentős fejlesztői támogatással rendelkezik, a Vive-ot választva 3600-nál is több „VR-élmény" és játék közül válogathatnak a vásárlók.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!