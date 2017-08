Számos nagyon hasznos kényelmi újítással és sok fejlesztéssel érkezik a legújabb Android. Nem gyorsabb lesz a telefonunk tőle, de reménykedhtünk benne, hogy ezt követően hamarabb is kapjuk meg az egyes frissítéseket.

Végre hivatalosan is bemutatkozott az Android legújabb, 8.0-ás verziója. Google ezúttal is egy édességről nevezte el a rendszert, most éppen az Amerikában is rendkívül népszerű Oreo sütiről. Érdekes módon a KitKat után ez a második eset, hogy a vállalat kifejezetten egy márkenevet használ, de ez talán kevésbé fontos. Sokkal fontosabb, hogy milyen újdonságokat hoz a friss operációs rendszer a telefonjainkra, és bizony ezekből akad pár.

1. Könnyebben kezelhető értesítések

Alaposan átalakulnak az értesítések az Android O-ban. A legfontosabb változás, hogy ezek mostantól kategóriákba rendezhetők, amiket a Google csatornáknak hív, így például összecsoportosíthatjuk a különböző üzenetküldő alkalmazások értesítéseit, ami jobb átláthatóságot ígér. Ezen kívül az értesítések elnémíthatók lesznek egy időre, és egy meghatározott idő múlva újra előbukkanhatnak.

A fejlesztőknek lehetősége van a nagyon fontos értesítések háttérszínét megváltoztatni, de azt is meghatározhatják, hogy a kevésbé fontosak egy idő után maguktól eltűnjenek. A Google átvett egy ötletet az iPhone-tól is: az alkalmazások ikonja felett megjelenik majd egy pont, ami azt jelzi, hogy az adott app tartogat nekünk egy értesítést, amit helyben ki is bonthatunk.

2. Alkalmazkadó ikonok az egységes megjelenítésért

A legtöbb androidos gyártó szeret valamilyen egyedi felületet ráhúzni az Androidra, aminek keretein belül sokszor az ikonok formáját is módosítják. Ez ahhoz vezet, hogy a telefonnal érkező alap alkalmazások ikonjainak alakja eltérhet a Play Áruházból letöltött többi alkalmazás ikonjától. Ez pedig nem szép.

Ennek megoldására hozza be az Android O az adaptív ikonokat, amikhez többféle forma határozható meg a körtől a négyzetig, és az alkalmazások a rendszerben beállított alapvető formához igyekeznek majd igazodni, így remélhetőleg minden ikonunk egységesen fog kinézni.

3. Jobb hang és szebb kép

Egyre több csúcskategóriás telefonból kerül ki fejhallgató-csatlakozó, ami pedig azt jelenti, hogy kénytelenek vagyunk Bluetooth-hangszórókat és fülhallgatókat használni. Ezek hangminősége azonban sokszor megkérdőjelezhető, így a Google az új Androidba a Sonyval segítségével beépített egy csomó magas minőségű bluetooth-os audio codecet és technológiát.

Ezen kívül az Android O alapból támogatni fogja a leginkább a grafikusok körében ismert AdobeRGB, DCI-P3 és Pro Photo RGB színtereket. Ezek egy részét néhány gyártó már beépített a saját androidos rendszerébe, most azonban, hogy egyre több csúcstelefon érkezik olyan kijelzővel, ami ezeket képes is kihasználni, a Google fontosnak látta, hogy alapból elérhető legyen.

4. Kényelmesebb automatikus kitöltés

Sok felhasználó szeret valamilyen jelszókezelő alkalmazást használni a titkos és kényes információinak tárolására. Az Android O lehetőséget ad arra, hogy az általánunk preferált alkalmazást tegyük meg alapnak, így a rendszer a különböző automatikus kitöltéseket (felhasználónevek, jelszavak, e-mail címek) innen veszi majd ki.

Az ígéretek szerint pontosan ugyanúgy válthatunk majd az ilyen alkalmazások között, mint ahogy most például megváltoztatjuk a használt billentyűzet appot az általunk kiválasztottra.

5. Kép a képben üzemmód

Szintén több gyártó beépítette már a saját androidos megoldásába a kép a képben üzemmódot, azonban mostantól ezt is alapból tudja majd a rendszer. A Google várakozásai szerint ez elsősorban a videós, vagy videóhívásos alkalmazások esetében lehet hasznos, ugyanis közben folytathatjuk a böngészést, vagy a telefon használatát bármi másra.

De a felhasználói felületet nem csak ez a változás érinti. A megjelenítés több ponton egyszerűsödött, és a beállítások részleg is alaposan átalakult: itt is még több a letisztult, egyszerűbb felület, megváltozott a különböző opciók elrendezése, és bizonyos gyakran használt funkciókat több helyen is megtalunk majd, így gyorsabban a kezünk alá kerül.

6. Hosszabb üzemidő, jobb teljesítmény, gyorsabb frissítés

A Google még hosszabb üzemidőt ígér az által, hogy tovább korlátozza, hogy az egyes alkalmazások mit garázdálkodhatnak, ha a háttérben futnak. Erre már korábban is voltak sikeres kísérletek, és tényleg javult is az üzemidő, azonban a vállalat még további jelentős javulást ígér. Nyilván az alkalmazások készítőinek át kell majd alakítaniuk a programjaikat, hogy azok az új rendszerben is jól működjenek.

A rendszer további csiszolásának köszönhetően a Google ígéretei szerint még gyorsabbá válik majd a már meglévő telefonokon is. Ráadásul nem csak a hétköznapi kezelhetőség válik simábbá, de az elindulás idejét is sikerült alaposan leszorítani.

Szintén nagyon fontos, hogy a Google az Android O-tól kezdve úgy alakította át a rendszert, hogy annak magja teljesen elkülönül minden mástól, így az egyes gyártók által végrehajtott módosításoktól is. Ez azt eredményezi majd, hogy innentől kezdve az Android sokkal könnyebben és gyorsabban frissíthető lesz a újabb verziókra, ezzel jóval kevesebb dolga lesz a gyártóknak. Így talán gyakrabban kaphatunk frissítéseket, és több készüléken futhat majd az aktuálisan legújabb verzió.

