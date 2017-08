Az egykor nagyon népszerű stratégiai játék negyedik részére elég sokat kellett várnunk. De a Microsoft bejelentette, hogy készül, így a rajongók megnyugodhatnak.

Még aki nem tartja magát kifejezetten nagy gamernek, valószínűleg az is találkozott valamilyen formában a Microsoft egykor rendkívül népszerű stratégiai játékával, az Age of Empiresszel. A sorozat 1997-es indulása óta három főbb részt és számos kiegészítőt élt meg, azonban a legnépszerűbb a mai napig az 1999-es Age of Empires 2.

Az éppen zajló GamesCom 2017 videojátékos konferencián a Microsoft bejelentette, hogy elindult az Age of Empires 4 fejlesztése. Ezt már a cég nem házon belül készíti, a sorozat korábbi részein dolgozó Ensemble stúdiót ugyanis néhány éve bezárták. Attól kezdve a vállalat bérmunkába adja ki a stratégiai játékainak fejlesztését, ezt most éppen annak a Relic stúdiónak, aki korábban is nagy sikereket ért el olyan valós idejű stratégiáival, mint a Warhammer 40K: Dawn of War és a Company of Heroes.

Egyelőre részletek nem derültek ki az Age of Empires 4-gyel kapcsolatban, ami azt sejteti, hogy a megjelenés még messze lehet. Erre utal az is, hogy a Microsoft addig a korábbi epizódok felújított változataival szeretné kitölteni az időt: az első rész feljavított kiadása október 19-én jelenik meg, ami később követ majd a második és a harmadik epizód.

