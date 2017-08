IMAX minőségű multimédia sisak érkezik

Saját otthonunkba költöző IMAX kép- és hangminőséget ígér a Cinera, Inc. A newark-i székhelyű céget egy olyan vállalkozói csoport alapította, akik szerint a nagyképernyős, minőségi 3D mozi élményhez, már nem feltételen kellenek méregdrága eszközök...

A Cinera többet kínál az eddig ismert passzív és aktív megoldásoknál, ugyanis dupla képernyős architektúrát használ; a natív sztereoszkópikus rendszer mindkét szemhez egyedi jellemzőket társít, így az éles, teltebb képekhez nincs szükség semmilyen szűrőre.

A legtöbb eszköz egyetlen kijelzőt használ, ami azonban a szélesvásznú (2.39) képarány miatt nem szerencsés, ugyanis az arány megtartása érdekében a képernyőnek, csak negyvenhét százaléka hasznosul.

Ezzel szemben a Cinera eszköze a képernyő közel száz százalékát kihasználja, ultraszéles látószöget kínál és képminősége (39 PPD) a mozis élménnyel vetekszik.

Az Android 6.0 (Marshmallow) rendszert használó eszközön HDMI, USB és microUSB csatlakozó is található, így bármivel (okostelefon, asztali lejátszó, konzol, PC) könnyedén társítható; de tetszés szerint használható hozzá microSD kártya vagy közvetlen hálózati kiszolgáló.

A készülék burkolata alatt egy négymagos Cortex-A71 CPU és egy Mali-T764 GPU teljesít szolgálatot; a kijelzők 2560x1440 felbontásra képesek; a rendszer 2 GB memóriát kapott, míg az adatok 16 GB tárhelyet foglalhatnak el. A hálózat IEEE 802.11 a/b/g/n 2,4 GHz/5 GHz WiFi segítségével érhető el, de van Bluetooth 4.0 a könnyebb adatátvitel kedvéért, s természetesen fülest is dughatunk az eszközre. A Cinera egy hálózati töltőt, microUSB kábelt, állványt, valamint egy 2 in 1 egér/távirányító kombót (aminek hátoldalán egy aprócska billentyűzet kapott helyet) is csomagol a headset mellé; de igény szerint vásárolható hozzá egy FPV (First-Person View) fejpánt is.

Az eszköz sorozatgyártása november környékén várható.

