Nemzetközileg elérhetővé vált a Samsung Bixby Voice

Persze csak a gyártó csúcsmobiljain, ráadásul két nyelven.

A Samsung Galaxy S8 és S8 Plus egyik legnagyobb újítása a Bixby Voice hangasszisztens volt, noha a kérdéses mobilok dél-koreai és egyesült államokbeli vásárlóin kívül eddig mindenki más csak hírből hallott róla. Ez most megváltozott, a Bixby világszerte 200-nál is több országban vált elérhetővé, Magyarországon is bekapcsolta a vállalat. Sajnos egyelőre csak angol és koreai nyelveken használható, ami negatívan befolyásolhatja a globális ügyfélbázis körében való népszerűségét.

A Samsung Bixby alapvetően egy Google Now-hoz, Apple Sirihez, vagy Microsoft Cortanához hasonló hangasszisztens kíván lenni. Egyelőre közel sincs ott a Samsung, hogy ezekkel versenyre tudjon kelni, a most elérhetővé vált Bixby Voice modulja valójában csak a telefonon futó alkalmazások hangvezérlésére lett kitalálva.

Ennek köszönhetően a Bixby Voice nem képes megmondani, hogy milyen időre számíthatunk holnap, vagy hány méter magas a Himalája. Helyette például hangparanccsal alkalmazások nyithatóak meg vele, vagy éppen képes szelfit készíteni.

A szimpla hangutasítások mellett számos funkciót egymás után végrehajtó parancslisták – receptek – is létrehozhatóak vele: például mikor a felhasználó közli a telefonjával, hogy főzni kíván, akkor a telefon magasabbra állíthatja a kijelző fényerejét, elindíthatja a zenelejátszást, és megnyithat egy receptes weblapot.

