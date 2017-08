20 TB helyet kínál a WD külső merevlemeze

Tisztességes adatolvasási sebességgel büszkélkedhet a meghajtó.

Potenciálisan érdekes újdonsággal állt elő a rengeteg adatot nagyon könnyen tárolni kívánóknak a Western Digital, mostantól ugyanis 20 terabájtos változatban is elérhető a My Book Duo külső háttértára. Sejthetően nem egy megszokott, akár egy zsebben is könnyen hordozható külső merevlemezről van szó, de azért darut sem kell hívni a 10 × 16 × 18 centiméteres eszköz mozgatásához.

A külső háttértárban kettő darab 3,5 hüvelykes merevlemez található, jelen esetben mindkettő 10 terabájt kapacitású. A számítógéphez való csatlakoztatás után ettől függetlenül egyetlen 20 TB-os meghajtó jelenik meg, ugyanis gyárilag össze lett fűzve a kapacitásuk; RAID-0 tömbbe lettek rendezve.

Nem csak ilyen módban működtethető háttértár, a felhasználók opcionálisan két másik módra is átválthatnak: JBOD módban mindkét 10 TB-os merevlemez külön látszik, míg RAID-1 módban csak az egyik 10 TB-os meghajtó érhető el, a másikra pedig automatikusan tükröződik a tartalma. Akik biztonsági mentések készítésére használnák a háttértárat, azoknak a RAID-1 mód ajánlott, hiszen az egyik merevlemez elhalálozása esetén nem vesznek el az adatok.

Az alapértelmezett RAID-0 módban akár 360 MB/s szekvenciális adatolvasási sebességre is képes a külső háttértár.

A Western Digital My Book Duót sejthetően USB kábellel kell összekötni a számítógéppel, egy USB 3.1 Type-C kapuval rendelkezik erre a célra. A dobozában van Type-C és Type-A végű kábel is, így az újabb és a régebbi számítógépekhez is gond nélkül csatlakoztatható. Ezenfelül USB hubként is funkcionál, akad rajta két klasszikus USB 3.0 Type-A csatlakozó a legkülönfélébb perifériáknak és kütyüknek.

Persze a gyártó elkéri az árát a hardveres AES-256 titkosítást kínáló, három év limitált jótállással érkező külső háttértárnak: 849 dollárba, azaz olyan 219 ezer forintba kerül.

