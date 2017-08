Három színben elérhető a Oneplus brutális csúcstelefonja

A cég nemrég jelentette be a OnePlus 5-ös flagship killer "Soft Gold" fantázianévre hallgató változatát, amelynek fehér előlapja és arany hátlapja főleg a női szíveket célozza meg.

Ez a modell sajnos csak 6 GB RAM-mal és 64 GB tárhellyel volt elérhető. Most azonban megvásárolhatóvá vált a Slate Gray színű készülék is amit akár 8 giga RAM-mal és 128 gigás tárhellyel is megrendelhetünk így már négyféle variációban érhető el az idei év egyik legdurvább okostelefonja.

Aki nem ismerné a specifikációkat annak leírjuk, hogy a telefonok belsejében a

Qualcomm Snapdragon 835-ös processzora található, amelynél jelenleg nem igazán van erősebb ajánlat a piacon.

A telefonok előlapján egy 5,5 collos, Full HD felbontású Optic Amoled kijelző ragyok, amelynek technológiai sajátossága, hogy a fekete színt energiafogyasztás nélkül jeleníti meg. Külön kiemelendő még a dupla hátlapi kamera, amelyek 16, illetve 20 megapixelesek, segítségükkel kétszeres zoom érhető el viszonylag kis minőségbeli romlással, valamint a „bokeh" effektet is sokkal színvonalasabban produkálja a készülék, ez a háttér elmosását jelenti. Ezek mellett persze a 16 megapixeles előlapi szenzor sem elhanyagolható.

