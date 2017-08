Előrendelésben elfogyott az Xbox One X különleges kiadása

Nagy az érdeklődés a novemberben megjelenő, kifejezetten erősnek tűnő Xbox One X-szel kapcsolatban. A most bejelentett különleges kiadás készletei nem sokkal később már előrendelésben elfogytak, így nagy szerencse kell hozzá, hogy találjunk egyet.

A Microsoft az Xbox One-nal a jelenlegi konzolgenerációban csak másodhegedűs a Sony által gyártott PlayStation 4 mögött. Novemberben azonban megjelenik az Xbox One felújított, erősebb, kifejezetten 4K-s megjelenítőkhöz készített változata, az Xbox One X, amit a vállalat úgy hirdet, amint a világ valaha készült legerősebb konzolját.

Felszippantották a különleges kiadást

Nem csoda, hogy hatalmas az érdeklődés a gép iránt. A Microsoft az éppen zajló GamesCom videojátékos konferencián indította el az előrendelési lehetőséget az Xbox One X-ra, valamint annak különleges kiadására, az Xbox One X Project Scorpio Editionre. Utóbbit kifejezetten azoknak a rajongóknak szánják, akik a bejelentéstől kezdve végigkövették a konzol fejlesztését, az ugyanis a végleges név bejelentéséig a Project Scorpio kódnéven volt ismert.

Ez hardveresen nem, csak kinézet tekintetében különbözik a sima Xbox One X-től: mind a konzolba, mind pedig a kontrollerbe beleírták a Project Scorpio nevet, mellékelnek hozzá egy tartót, amivel vertikális helyzetbe állíthatjuk a gépet, a doboza pedig a 2000-ben megjelent első, eredeti Xboxéra hasonlít.

Egyelőre úgy látszik, hogy az előrendelés kifejezetten sikeres, hiszen minden nagyobb áruházban pillanatok alatt elfogytak a készletek, sem az Amazon, sem a Microsoft saját áruháza nem tud újabb rendeléseket felvenni. Néhány helyen fel-felbukkan még egy-egy példány, azonban számos esetben ezeket már csak decemberi leszállítással tudják garantálni.

A Microsoft egyelőre nem nyilatkozott azzal kapcsolatban, hogy mikorra válhatnak elérhetővé új készletek, vagy hogy egyáltalán várhatunk-e erre, a Project Scorpio Editiont ugyanis kifejezetten limitált szériás konzolként jelentették be. Az ilyen esetekre pedig az a jellemző, és általában azért fogynak el ilyen gyorsan előrendelésben, mert a gyűjtők akár több darabot is vehetnek belőlük, de persze sokan nyerészkedni akarnak, és a megvett gépet később magasabb áron értékesítik.

A régi sincs elfelejtve

Az új Xbox One X mellett az alap Xbox One sem kerül ki a piacról, hiszen a régi és új játékok mindkettőn futnak. A Microsoft tavaly lecsökkentette a konzol fizikai méretét és fogyasztását, beépítette a HDR-támogatást, valamint beletett egy 4K-s Blu-ray lejátszót, és az így Xbox One S-re átnevezett gépet továbbra is árusítja, kedvezőbb áron, mint az újdonságot.

Ezzel kapcsolatban is tartogatott egy meglepetést a cég a GamesComra: bejelentették a (szintén limitált kiadású) Xbox One S konzol Minecraftosított kiadását. Itt maga a konzol kifejezetten látványosra sikerült a Minecraft-ihletésű festésével, és kinézetben ehhez illeszkedő kontrollerével, de ezen kívül itt is kapunk egy vertikális standot, 1TB-os merevlemezt, valamint magát a Minecraft játékot és egy hozzá tartozó tartalmi csomagot.

A limitáls kiadású Xbox One S október 3-án kerül a piacra, 399 dolláros ajánlott fogyasztói áron, és jelen pillanatban a legtöbb nagy áruház felületén még simán előrendelhető.

