Okostükörrel gyorsíthatjuk a reggeli készülédést

A különböző okoseszközök szép csendben kezdenek beszivárogni a hétköznapokba, egyre kevesebb olyan területe van az életnek, amit a gyártók ne igyekeznének megkönnyíteni valamilyen kütyüvel.

Az elmúlt években láthattunk már jó néhány okostükröt, de ezek vagy nagyon kezdetleges eszközök, vagy nagyon drága és bonyolult (pl. a Panasonic nyomtatóval kombinált monstruma) szerkezetek voltak...

Az egyelőre a közösségi finanszírozás fázisában álló Eve Smart Mirror egy a hétköznapok során is egyszerűen használható, érintőképernyős okosság, amivel kiváltható az otthonokban található hagyományos tükrök egy része. A széleskörű beállításokat kínáló, intelligens plug&play eszköz egyszerűen üzembe helyezhető, és

az (egyelőre) ötszáz letölthető alkalmazás gesztussal és hanggal egyaránt vezérelhető.

Az intelligens tükröt úgy alakították ki, hogy többen is használhassák; az eszköz több profil tárolására képes, ráadásul az arcfelismerő alkalmazás segítségével, automatikusan a megfelelő beállításokat tölti be.

A készülék teljes mértékben vízálló és WPA2 biztonságú 802.11 b/g/n adatkapcsolatot kínál, így a számos kényelmi funkció (világítás szabályozása, ébresztés, riasztás, CO-szenzor, zenelejátszó, fotózás, naptár, emlékeztető) mellett akár híreket is olvashatunk a reggeli készülődés közben. Az eszközt egy ujjlenyomatok elleni védőréteggel is ellátták, így nem kell attól tartani, hogy gyűjti a szennyeződéseket; a megfelelő helyiségben elhelyezve pedig bébi-monitorként és biztonsági kameraként is megállja a helyét.

A tükörhöz különböző keretek is választhatóak, amelyek a gyártó szerint pillanatok alatt társíthatóak az eszközhöz.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!