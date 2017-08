Néhány nagyon hasznos eszköz az iskolakezdéshez

Végre vége van az unalmas nyári szünetnek, kezdődik az iskola, a lurkók és kamaszok kitörő örömmel vehetik ismét birtokba az Oktatás Templomait, hogy enyhítsék kínzó tudásszomjukat.

Tetszik vagy nem, de ma már a tanuláshoz szervesen hozzátartoznak azon elektronikai eszközök, amelyek segítik és felgyorsítják a kívánt ismeretek elsajátítását. Ha valaki okosan és hatékonyan bánik velük, akkor azt veheti észre, hogy sokkal több ideje marad az olyan valóban fontos dolgokra, mint a játék, a foci, a zenehallgatás, a babázás vagy a játszótéren őgyelgés, amelyek mindegyike hozzátartozik az egészséges fiatalkorhoz.

Ma már senki sem vonhatja ki magát az informatika bűvköre alól.

Ha valaki orvosnak, jogásznak vagy tudósnak készül, annak ugyanúgy kell ismernie ezeket az eszközöket, illetve pontosabban az ezek által kínált lehetőségeket, mint annak, akiből asztalos, autószerelő vagy kertész lesz valamikor. És ez nem vicc! Tessék megnézni bátran mondjuk egy, burkolóknak vagy vízvezeték-szerelőknek szóló tematikus weboldalt vagy YouTube-csatornát! Az ember füle kettéáll attól az iszonyú információmennyiségtől, ami ott található.

Így aztán komolyan úgy tűnik, hogy hibát követ el az a szülő, aki teljes mértékben kizárja gyermekei életéből az elektronikát. Ezért mi most összeszedtünk 3 olyan készüléket, amely hasznos lehet a tanulás folyamán, amelyet szinte minden ifjú fiú és leány tud használni az iskolai évei alatt.

Egy könyvben minden könyv

Egy jó kis e-könyv-olvasóval nem lehet hibázni, hiszen egy ilyen masinéria nem nagyobb egy jegyzetfüzetnél, és mégis az egész könyvtárunk belefér. Ez pedig azt jelenti, hogy a nebuló az összes digitális formában is elérhető jegyzetét, tankönyvét, munkafüzetét viheti magával bárhova. Olvasgathatja azokat iskolába menet, edzés előtt vagy akár egy nyaraláson, úgy, hogy ehhez nem kell a háta mögött vonszolnia utánfutón az egész hóbelevancot.

Az Amazon Kindle 8 jelenleg az egyik legjobb ár/érték arányú e-könyv-olvasó a piacon. 35 000 forintba kerül, a súlya 161 gramm, 6 inches, napfényben is jól látható fekete-fehér kijelzője alig fogyaszt áramot, ezért akár hat hétig is kibírja az akkumulátora töltés nélkül mindennapos használat mellett.

Van beépített WiFije, így a dokumentumok akár vezeték nélküli úton is feltölthetőek rá, 4 GB-os memóriájában pedig több ezer könyvnek jut hely. A nyelvtanulásra különösképp alkalmas, hisz saját szótára is van, ami jelentősen megkönnyíti és felgyorsítja idegen nyelvű anyagok elolvasását.

Elengedhetetlen a notebook

Ha valaki jót akar a gyerekének, akkor már meglehetősen hamar bevezeti őt a számítógép világába, megtanítja gépelni, illetve a szöveg- és képszerkesztő programok alapszintű használatára. Mindezekre ugyanis biztosan hatalmas szüksége lesz. És nem csak a suliban, hanem később is, amikor már tényleg komolyra fordulnak a dolgok. Tehát az biztos, hogy kell neki egy saját hordozható számítógép, mert azt se jó, ha apa munkahelyi computerét püföli vagy viszi magával ide-oda. A kérdés már csak az, hogy milyen legyen a laptop.

Nos, felejtsük el a nagy és nehéz notebookokat, viszont amennyire lehet, bírja a strapát, és legyen benne legalább 4 GB RAM, hogy gond nélkül fussanak a programok. Optikai meghajtó, azaz DVD- vagy Blu-ray lejátszó nem kell, se komoly hangrendszer, se drága videokártya, ugyanis nem játékra szolgál, bárhogy is zokogjon emiatt a trónörökös. Ha kiderül, hogy tud és akar is rá vigyázni, esetleg olyan dolgok kezdik érdekelni, amihez szükség van a komolyabb teljesítményre, akkor később be lehet ruházni egy combosabb darabra. Mindenesetre első körben megteszi egy olcsóbb modell is, amely megfelel a fent említett feltételeknek.

Ilyen például az Acer Aspire ES1-331, ami tökéletes választásnak tűnik egy diák számára. 89 000 forintos árával még azért a megfizethető kategóriába esik, és az összeghez képest a tudása, teljesítménye is rendben van.

Szóljon hangosan!

Ma már egyre több az audiovizuális tananyag vagy az olyan segédprogram, amihez hallgatni kell a szöveget, illetve a hangoskönyv. Érdemes beruházni egy jó fejhallgatóra, mert akkor egyrészt kimaradhatunk ebből az élvezetből, amit mondjuk az ízeltlábúak szaporodásával foglalkozó videó nyújt, másrészt talán sikerül rávenni a gyermeket a zenehallgatásra, ami több szempontból is nagyon hasznos. Ez ugyanis erősíti a jellemet, építi a személyiséget, és talán segíthet rávenni arra, hogy elkezdjen valamilyen hangszerrel komolyabban foglalkozni.

Mi valamilyen jó kis gamer fejhallgatót javasolnánk, hiszen ezek jellemzően kényelmesek, és jár hozzájuk mikrofon is, amelynek segítségével akár a barátaival is tud kényelmesen cseverészni valamilyen online felületen.

Ez pedig kifejezetten jó hatással lehet a telefonszámla alakulására.

A HyperX Cloud például egy tökéletes választás: bitang jó a hangminősége, kifejezetten strapabíró, komfortos, és ráadásul jól is mutat, nem fog benne úgy kinézni a gyerekünk, mint valami szerencsétlen, akinek színes, villogó LED-ek nőttek a fülére.

Bónusz: ami nem kell

Amire pedig nincs feltétlenül szükség a tanuláshoz, bárhogy is érveljen mellettük a gyermek: Bluetooth-kompatibilis, villogó hangszóró, tablet, Xbox, PlayStation, nyomtató, szkenner, projektor, kormány pedálokkal.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!