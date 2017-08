A The Sims 4 szőrös barátokkal bővül!

Az idei Gamescom egyik legkellemesebb meglepetései közé tartozott az új The Sims 4 kiegészítő bejelentése. Mivel a harmadik rész rengeteg éven keresztül bővült újabb és újabb letölthető tartalmakkal, a még frissnek számító negyediknek még számos dolgot kell behoznia. Emellett a fejlesztők szépen is haladnak a „lemaradás" behozatalával!

Új karrier lehetőségek és szakmák váltak elérhetővé, a virtuális szocializáció is fel lett pörgetve, nem is beszélve a nagyvárosi életről, a harmadik rész legkedvesebb kiegészítője, a „Late Night Expansion Pack" nyomán. S hiába egészült ki a negyedik rész az elengedhetetlen vámpírléttel, valami még mindig hiányzott, ami a harmadik részben megvolt. Valami, amit minden ember imád, és nem kell hozzá Sims rajongónak lenni, és ez nem más, mint a háziállatok.

Komoly variációs lehetőségek jönnek

Bizony, idén a találóan „Cats and Dogs" címmel fémjelezett legújabb kiegészítő lesz a The Sims 4 legújabb attrakciója, melyen belül macskákkal és kutyákkal fog gazdagodni a virtuális játéktér. Méghozzá nem is akárhogy. Eddig soha nem látott részletességgel lehet megváltoztatni a kis kedvenceket, legyen szó a korukról, a méretükről, a személyiségükről vagy épp a fajtájukról.

Ezt persze eddig is meg lehetett tenni a harmadik részben is, ami újításnak számít az az állatok korának tagoltsága.

A harmadik részben két opció közül lehetett választani, ám most, a bemutató videóból az derül ki, hogy egészen csöpp koruktól kezdve végig kísérik a Simeket. Sőt, különböző fajták lehet keresztezni, valamint bundájuk nem csak színét, hanem mintáját is módosítani lehet. Csíkos macska, pöttyös kutya, de akár rózsaszín mancsnyomokat is rá lehet aggatni a kedvencekre...

A háziállatok most saját ruhatárat és kiegészítőket kapnak, a kiskutyák beöltöztethetők mini cápának, vagy, ha a játékos rendkívül morbid hangulatban van, akár hot dognak... ezzel párhuzamosan a simek is képesek lesznek összeöltözni kedvenceikkel. A videóból az is kiderül, hogy a háziállatok alaposan kidolgozott, önálló egyének lesznek. Saját útjukat járva barátkozhatnak más ebekkel vagy macskákkal, szórakozhatnak, de akár rombolhatnak és rosszalkodhatnak is...

Ahol pedig állat van...

A kiegészítő egyik legnagyobb újdonsága az állatorvosi szakma. Ez nem olyan, ahová a Sim csak úgy bejár dolgozni, hanem egy olyan foglalkozás, ahol felépítheti és üzemeltetheti saját állatorvosi klinikáját, gondozva a virtuális világ állatállományát.

A Sims 4 legújabb kiegészítője, a „Cats and Dogs" idén november tízedikén jön ki a boltokba PC-re és Machintosra. Jelenleg negyven euróért lehet előrendelni az Origin webáruház oldalán.

