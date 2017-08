Túl olcsón adná a 4K filmeket az Apple?

Hollywood jóval 20 dollár feletti eladási árat szeretne látni.

Szeptember során az új Apple iPhone-ok mellett szinte biztosan bemutatkozik majd a megújult Apple TV médialejátszó is, a legnagyobb újítását 4K (Ultra HD) mozgóképek lejátszásának lehetősége jelenti majd. Természetesen ennek következtében az Apple szeretné 4K filmekkel teletömni a készülékről elérhető iTunes boltot, azonban a The Wall Street Journal (via Engadget) informátorai szerint egyelőre nem tudott megállapodni a legnagyobb hollywoodi filmkiadókkal.

A problémát pusztán az árazás jelenti. Az iTunes-ban jelenleg tipikusan 15 dollárért vásárolhatóak a Full HD tartalmak, így az Apple szerint a 4K felbontású mozikat 20 dollárra kellene beárazni. Ezzel egyes filmkiadók nem értenek egyet, szerintük 25-30 dollár lenne értük a korrekt ár;

a 4K filmeket áruló Vudu szolgáltatás is ennyit kér értük.

Az Apple-nek két fő problémája van ezzel: egyrészt szimplán soknak találja a 25-30 dollárt a 4K filmekért, másrészt pedig így nem lenne képes árban alámenni a nemrég Apple TV-n futó alkalmazást kiadott Vudunak. A cég szerint hosszú távon jobb lenne az alacsonyabb árazás a filmipar számára, azonban erről még meg kell győznie Hollywoodot.

