Mégsem készít játékot a Trónok Harca alapján a Bethesda

Úgy látszik, hogy a rajongóknak nem lesz szerencséjük. Pedig a Bethesda fejlesztőcsapata biztosan a legjobbat tudta volna kihozni a Trónok Harca világából.

Alig pár napja ért véget a Trónok Harca hetedik évada, ami olyan befejezéssel hagyta magára a rajongókat, hogy képtelenség legyen beletörődni az egy-másfél éves kényszerű és sanyarú várakozásába. Talán ez a gyásszal keveredett megszállottság szította azon pletykák tüzét, miszerint a Bethesda videojátékot készít a Trónok Harca alapján.

A szerepjátékokban rendkívül tapasztalt Bethesda Game Studios fejlesztette többek között a kiemelkedően népszerű Fallout- és Elder Scrolls-játékokat, ezért elsőre akár még hihetőnek is tűnhetett a mendemonda. Ki ne tudná elképzelni magát a nyitott, szabadon bejárható Westeros virtuális világában, ahol választása szerint hűségesküt tehet a Nagy Házak egyikének, majd karakterosztályt választva fejest ugorhat a Trónok Harcába zsoldosként, lovagként vagy akár kereskedőként, esetleg kémként? Ki ne akarna rangokat és földeket, kastélyokat szerezve részt venni George R. R. Martin briliáns művének lélegzetelállító csatáiban és cselszövéseiben?

Hát, most sem fogunk.

Az egész azzal kezdődött, hogy a Target áruházlánc weboldalán feltűnt egy új bejegyzés "Bethesda Game of Thrones" néven, és a feltüzelt rajongóknak ennyi elég is volt ahhoz, hogy elindítsák a lavinát. A Bethesda szeret hosszú ideig teljes titokban dolgozni a saját projektjein, de ez még nem jelenti azt, hogy a Trónok Harca is egy lenne közülük. Ráadásul nem ez az első eset, hogy egy nagy fejlesztőt összehoznak a népszerű sorozattal: korábban a Rockstar stúdiója körül kapott szárnyra a pletyka, miszerint egy Game of Thrones-játékon dolgoznak az HBO megrendelése alapján, de ott is hamar kiderült, hogy a hírnek nincs igazságtartalma.

Egy GTA-alapú Trónok Harca játéknak lett volna legitimitása, hiszen a Rockstar sem riad vissza az erőszak, az alkohol és a szex megjelenítésétől, és egy Trevor-szerű karakter biztosan jól ki tudna bontakozni Westeroson, de a helyzet jelenlegi állása szerint sem Rockstar, sem pedig a Bethesda nem dolgozik Trónok Harca-játékon. Az utóbbi, legfrissebb pletykának maga a Target szóvivője vetett véget egy szűkszavú, ám hivatalos nyilatkozatban.

„Ez nem egy létező termék. Elnézést a félreértésért."

Több jel utalt arra, hogy a Target oldalán szereplő jegyzék hamisítvány volt. Már csak azért sem lehetett hivatalos, mert még egy kiszivárogtatás esetén is lényegesen több ismertető kerül fel a weboldalra, mint egyetlen sor. Azokban az esetekben, amikor a kereskedő, kiskereskedő hamarabb jut információhoz, mint a sajtó, általában részletekbe menően kirak minden elérhető adatot, mielőtt az adminisztrátorok letörlik a bejegyzést. Ám most csak egyetlen sor volt látható, még a kategória sem volt megadva, sőt, maga az állítólagos videojáték címe is hibádzott.

Bár szinte ráöntötték a Bethesda csapatára a Trónok Harca videojátékának adaptációját, hisz George Martin világa üvölt a masszív, nyílt világban játszódó RPG-ért, úgy néz ki, ilyenre per pillanat nincs kilátás.

