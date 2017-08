Unalmas lehet az e-Sport az olimpián

Egyetlen erőszakot ábrázoló játékot sem kíván látni a NOB elnöke.

Rendkívüli hírt kaptak néhány héttel ezelőtt az e-Sportokért rajongók: a párizsi olimpiai pályázati bizottság társelnöke bejelentette, hogy a 2024-es olimpián talán már videojátékokban is megmérkőzhetnek majd egymással a profi e-sportolók. Thomas Bach, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság elnöke most a South China Morning Post napilapnak (via GamaSutra) adott interjújában lehűtötte egy kicsit a kedélyeket, állítása szerint ugyanis semmiféle erőszakot ábrázoló játék sem válhat olimpiai számmá.

Bach nem hozott konkrét példákat a megfelelő és nem megfelelő játékokra, azonban erősen célzott rá, hogy csak a klasszikus sportszámokat szimuláló játékokat szeretne látni. Mindez azt jelenti, hogy ha nem változik a helyzet, akkor az e-Sportban legfontosabbnak számító, a legnagyobb tömegeket vonzó játékokat mind el lehet felejteni: nem lehet például DOTA2, League of Legends, Overwatch, vagy éppen Counter-Strike az olimpián.

Mindez teljesen értelmetlenné tenné az e-Sporttal való foglalkozást az eseményen, hiszen a FIFA-val vagy NBA-vel játszó gamerek amúgy is kedvelik a klasszikus sportszámokat: nem ők azok a fiatalok, akiket egyáltalán nem képesek megszólítani az olimpiák rendezői. Pedig az e-Sport versenyszámmá avanzsálásának az ötlete pont azért merült fel, hogy őket is sikerüljön elérni az olimpián keresztül.

