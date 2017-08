Okostermék hegyeket mutatott be a Samsung Berlinben

A Samsung a Berlinben megrendezett IFA 2017 kiállításon mutatja be legújabb termékeit, melyek az okos otthon és az összekapcsolhatóság körül forognak.

Szupermosógép és vezeték nélküli porszívó

A Samsung QuickDrive technológiája a gyártó szerint felére csökkenti a mosási időt, miközben az energiafelhasználás is 20 százalékkal csökken, a mosás hatékonyságának romlása nélkül. Az egyedi Q-Drum mosógépdob két elemből áll: magából a fő dobból, valamint annak hátuljában egy tőle függetlenül forgó lemezből. Szemben a hagyományos mosógépekkel, amelyek fel és le mozgatják a ruhát a mosás során, a QuickDrive bevezet egy előre-hátra mozgatást is a programba. Ez a megoldás kettős erőhatást jelent, ami a gyorsabb és alaposabb mosás mellett kíméletesebben is bánik a ruhákkal, hogy azok a mosás után lágyak és szennyeződésmentesek legyenek.

A Samsung az IFA keretében bemutatta POWERstick PRO vezeték nélküli porszívóját is. A POWERstick PRO nagy teljesítményt, könnyű karbantartást és hosszú élettartamú akkumulátort ígér. 150 wattos szívóteljesítménnyel és 40 perces üzemidővel rendelkezik, emllett a gyártó szerint akkumulátorának élettartama akár öt év is lehet. Flex Handle nyele akár 50 fokig is dönthető, így a felhasználók nehezen elérhető helyeket is könnyedén tudnak takarítani vele.

Okos összekapcsolhatóság

A kiállításon három új viselhető okoseszközt is bemutatott a koreai cég. A Gear Sport okosóra biztosítja mindazt a funkcionalitást, amit a felhasználók manapság elvárnak egy fitnesz kütyütől: tele van olyan funkciókkal, amelyeket azon felhasználók hasznosítanak, akik a manapság oly divatos aktív életet élik. Futnak, bringáznak, úsznak és mindezt szeretik dokumentálni, esetleg a közösségi oldalakon meg is osztani. Így a Gear Sport a beépített GPS-en kívül futásintenzitást mérő és táplálkozást nyomon követő funkciókkal is rendelkezik.

A Gear Sporttal a Samsung összes IoT-képes eszköze irányítható, így egy PowerPoint prezentáció során vagy a Gear VR irányításakor távirányítóként szolgálhat, de a Samsung Pay alkalmazáson keresztül, az NFC-képes variánssal akár fizethetünk is.

A Samsung emellett bemutatta a Gear Fit2 Pro-t, a GPS fitnesz karkötőt. Nem számít, hogy terepen vagy vízben vagyunk, az ívelt 1,5 colos Super AMOLED kijelzős eszköz képes nyomon követni számos aktivitásunkat. Annak érdekében, hogy a készülék az úszás során is maximálisan kihasználható legyen, a Samsung partnerségre lépett a Speedoval és közösen létrehozták a Speedo első, viselhető okoseszközre tervezett applikációját, a Speedo On-t, amely alkalmas bármely, medencében végzett gyakorlat nyomon követésére.

A Spotify-jal együttműködve a Samsung az eszközökön keresztül hozzáférést biztosít a felhasználók számára a teljes zenei kínálathoz még akkor is, ha offline üzemmódban vannak

vagy éppen otthon felejtették a telefonjukat, az UnderArmourral létrejött kollaborációnak köszönhetően pedig egyedi alkalmazáscsomagokhoz férhetnek hozzá.

Még mindig QLED, nem OLED

A Samsung továbbra is ellenáll az OLED technolódia vonzásának és azt vallja, hogy egy LED kijelző is hozhatja a szuperprémium kijelzők tulajdonságait, ha teleszórják „gyémántporral". Ennek fényében nem meglepő, ha újabb két modellel bővíti termékskáláját. Az ívelt Q8C televízió sík verzióját, a Q8F modellt Európában 55 és 65 colos változatban fogják bemutatni. Ez a modell része lesz az összesen 14 ívelt és sík modellt felvonultató televíziós termékcsaládnak, amelynek tagjai közt találunk mindent 49 colos mérettől az ultranagy 88 colos méretig.

