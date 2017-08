HDR kijelzőt és csúcskamerákat kapott az LG V30

Az év egyik legjobb prémium mobiljának bizonyulhat a készülék.

Bemutatkozott az LG idei utolsó prémium okostelefonja a berlini IFA-kiállításon. Az LG V30-ról szinte minden kiszivárgott az elmúlt hetekben, így a bejelentése nem tartogatott különösebb meglepetéseket, de a hamarosan csúcsmobilt vásárolni kívánók számára ez persze lényegtelen. Ami sokkal relevánsabb, hogy egy aktuális dizájntrendeket követő, a legjobb hardverekkel felszerelt telefonról van szó, a Samsung Galaxy S8 méltó ellenfeléről.

A széria történetében először az LG V30 szakít a dupla kijelzős szisztémával: az előlapján egyetlen megjelenítő található, a másodlagos kijelző funkcionális szerepét – például programok gyorsindítása – egy lebegő eszköztár vette át. A készülék előlapjának 82 százalékát beborító P-OLED panel 6 hüvelykes és 1440×2880 pixeles, az idén trendivé vált 18:9 képarányú. A kijelzőt Gorilla Glass 5 védi a sérülésektől, és HDR-es videók is évezhetőek rajta, a Dolby Vision és HDR10 szabványokat támogatja.

Az LG V30 hátlapján természetesen dupla kamerás képalkotó rendszer található: a kamerák 16 megapixelesek, lézeres és fáziskülönbséges autofókuszt, optikai képstabilizációt kínálnak. A nagy érdekességük az f/1.6 rekesznyílás, amely a szenzorba beengedhető fénymennyiség tekintetében jelentős előrelépés az eddig használt f/2.4-hez képest. A készülék előlapi kamerája 13 megapixeles, f/1.9 rekesznyílással.

A mobilgyártó a hangzásra is ügyelt, így az erősítővel is felszerelt, jó minőségű digitális-analóg átalakító (QuadDAC) mellett Bang&Olufsen fülesek kerülnek a csomagolásába. Vagy legalábbis jobb esetben, régiónként változhat a két fícsör elérhetősége. A DAC meglétéből sejthetően az LG V30 klasszikus hangcsatlakozót is kínál, nem kell vezeték nélküli, vagy USB-s fülest használni vele.

Sajnos van egy rossz hírünk is a telefon kapcsán: az elődöktől eltérően nem cserélhető az akkuja, a fém és üveg által borított háza viszont legalább IP68 minősítésűvé vált, így nem fog belehalni egy véletlen megfürdetésbe. Az említett akku 3300 milliamperes, a készülék USB 3.1 Type-C csatlakozóján keresztül gyorstölthető, plusz a vezeték nélküli töltése is megoldható.

Az LG V30 további érdekesebb tulajdonságai: Qualcomm Snapdragon 835 lapkakészlet, 4 GB memória, modelltől függően 64 / 128 GB bővíthető háttértár, ujjlenyomat-olvasó, Bluetooth 5.0, WiFi ac, NFC, LTE, Android 7.1.

A telefon szeptember közepén elsőként Dél-Koreában kerül forgalomba, majd pár héttel később Európában és Észak-Amerikában is felkerül a boltok polcaira. Várható árakat egyelőre nem tudunk mondani.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!