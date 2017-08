Így néz ki egy 46 ezer forintos fürdőszobai mérleg

Piacra került az elődje hibáit javító QardioBase2 okosmérleg.

Az okos sószóró után talán már nem meglepő, de okos fürdőszobai mérleg is kapható. Az IFA-kiállításon bejelentett, ezzel párhuzamosan pedig rögtön piacra is dobott QardioBase2 nevű találmányról már ránézésre is megállapítható, hogy drágán vette a gazdája, viszont legalább tagadhatatlanul elegáns megjelenésű termékről van szó.

Az okosmérleg természetesen Bluetooth segítségével csatlakoztatható az Android és iOS rendszerű okostelefonokhoz. A mobilos app naplózza a méréseket, kiszámítja a testtömeg-indexet, továbbá a zsír – izom – csont – víz arányt. Nem világos, hogy az utóbbi értékek mennyire precízek, továbbá általánosságban véve mennyi hasznuk van.

A QardioBase2 mérései persze a beépített LED-es kijelzőjén keresztül is leolvashatóak, több felhasználói profilt is kezel, vibrálással jelzi a súlymérés sikerességét. A mérleg 149,99 euróba, azaz olyan 46 ezer forintba kerül.

