Itt a világ első 400 gigás microSD kártyája

Nem csak nagy kapacitású, de gyors is a rekorddöntő memóriakártya.

A Western Digital tulajdonában lévő Sandisk már nagyon régóta élen jár a memóriakártyás fejlesztésekben, és láthatóan nem kíván lemondani az innovátori szerepéről. A berlini IFA-kiálításon a vállalat ma bemutatta a világ legnagyobb kapacitású, 400 gigabájtos microSDXC memóriakártyáját.

A jelenleg csak néhány mobillal kompatibilis memóriakártya nem pusztán a kapacitás, de a sebesség terén is jól áll, akár 100 MB/s tempóval is másolhatóak rá az adatok. A tulajdonságainak érzékeltetése érdekében a Sandisk példákkal is dobálózott: a cég szerint olyan 40 órányi Full HD videó tárolható a kártyán, percenként pedig akár 1200 fotó is átmásolható lehet rá.

A kártya A1 logóval is rendelkezik, azaz mobilos appok is nyugodtan telepíthetőek rá: nem fognak lassabban betöltődni vagy működni, mintha a telefon háttértárára kerültek volna.

Bejelentésével egy időben a rekorder memóriakártya forgalmazása is megkezdődött, a 10 év garanciával rendelkező termék ajánlott fogyasztói ára 250 dollár, olyan 65 ezer forint.

