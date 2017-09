Egészpályás letámadás a Sony részéről az IFA 2017-en

Szinte minden fontosabb kategóriában készült valami újdonsággal a japán vállalat. A termékek ízlésesnek és jól megtervezettnek tűnnek, de nagy meglepetésekre azért nem kell számítani.

A Sony az éppen zajló IFA 2017-es technológiai expón gyakorlatilag minden fontosabb termékkategóriájában bemutatott egy-egy újdonságot, sőt, néhol többet is. Kezdve például a fülhallgatókkal, ahol egyre fontosabbá válik, hogy az eszközök Bluetooth-on keresztül kapcsolódjanak, és ezzel együtt (vagy ennek ellenére) jó hangminőséget produkáljanak, hiszen a csúcstelefonokról szépen-lassan elkezdenek majd eltünedezni a jack csatlakozók.

Hangban és képben nincs hiány

itt rögtön három friss termékkel is jelentkezett a vállalat, és természetesen mindegyik megjegyezhetetlen nevet kapott, a már eleve megjegyezhetetlen tavalyi MDR-1000X folytatásaként. A WH-1000XM2 hagyományos fejhallgató, a WI-1000X nagy mögötti pánttal érkezik, míg a WF-1000X teljesen vezeték nélküli, kizárólag kis különálló fülhallgató.

Mindegyikben közös a már említett Bluetooth-csatlakozás, valamint az aktív zajszűrő technológia ami most már képes alkalmazkodni a különböző környezeti zajokhoz, és így állítgatni a hangzást, aminek köszönhetően többféle felhasználási körülmény mellett nyújthatj jobb hangminőséget.

Am a televíziókat illeti, a korábban már bemutatott, OLED-panelre építkező A1 Bravia legújabb példánya mutatkozott be, ami csak annyiban különbözik az eddigiektől, hogy most már 55 és 65 hüvelykes méret mellett elérhető 77 hüvelykes óriás formájában is. A képességek tekintetében nincs eltérés, így itt is jelen van az Acoustic Surface technológia, ami a képernyő üvegfelületének rezegtetésével adja ki a hangokat.

De aki a kivetítőket preferálja a tévé helyett, annak sem kell aggódnia. A Sony rögtön három új projektort is bemutatott, melyek mindegyike 4K-s felbontású és támogatja a HDR-t. De hogy a fantáziadúsan elnevezett VPL-VW760ES, a VPL-VW360ES és a VPL-VW260ES között pontosan mi a különbség, az egyelőre még kérdéses, már az áron kívül, persze.

Csak okosan hangszóróval

Ennél egy fokkal érdekesebb a szintén hülye nevű LF-S50G, ami egy vezetéknélküli, Bluetooth-technológiát használó 360 fokos okoshangszóró. Az eszközt tehát elég letenni a szoba egy pontjára, és az ígéretek szerint onnan szépen be fog szólni mindent. Beépítették a Google Asszisztenst is, aminek a segítségével vezérelhetjük a többi okoseszközünket, illetve kérdezhetünk tőle, így például ha a konyhában használjuk, akkor elmondhatja nekünk, hogy mi a receptje annak az ételnek, amit éppen nagy erőkkel meg szeretnénk főzni.

Ezen kívül okos ötlet, hogy nem csak hanggal lehet vezérelni, hanem mozdulatokkal is. A kis hangszóró felett kell hadonásznunk ahhoz, hogy állítgatssuk a hangerőt és léptessük a számokat, ami egyrészt szintén jól jön a konyhában, amikor a kezeink épp úsznak a zsírban, másrészt meg akkor is, ha éppen nem szeretnénk mások előtt hülyének tűnni, hogy egy hangszóróhoz beszélünk.

Kiegészült az okostelefonos felhozatal

Új okostelefonokat is mutatott a vállalat, melyek között külön öröm, hogy ismét kaptunk egy csúcskategóriás hardverrel felszerelt kompakt készüléket. Ez a szokásoknak megfelelően az Xperia Z1 Compact névre hallgat, és a 4,6 hüvelykes, 720p-s felbontású kijelzője mögött a mostanit csúcstelefonokból ismert Snapdragon 835-ös processzort kapott, valamint 4GB memóriával szerelik.

Egyébként pontosan ugyanez igaz a szintén most bemutatott Xperia Z1-re is, csak annak a megjelenítője már 5,2 hüvelykes és 1080p-s felbontású, tárhelyből pedig alapból 64GB-ot kap, míg a Compactnak be kell érnie 32GB-tal. Továbbá mindkettő nagyon komolynak ígérkező, 19 megapixeles kamerával érkezik, melyek támogatják a 3D-szkenner funkciót, amivel, nos... különböző dolgokat (arcokat, ételeket, ilyesmik) szkennelhetünk be 3D-ben. Ezt élőben kell majd kipróbálni ahhoz, hogy pontosabb véleményt tudjunk mondani róla, remélhetőleg az IFA-n tartózkódó kollégáinknak ez hamarosan sikerül is.

Végül pedig bemutatkozott az Xperia XA1 Plus is, ami a már ismert XA1 és az XA1 Ultra közé érkezik, és egy nagyon tisztességes középkategóriás telefonnak tűnik. 5,5 hüvelykes, 1080p-s kijelzőt kapunk, olcsóbb, de korrekt nyolcmagos Helio P20 processzorral, 4GB memóriával és 32GB belső tárhellyel, a hátlapon pedig egy 23 megapixeles kamerával. Az egyedüli kérdés, hogy itthon mennyiért kerül majd forgalomba, mert a külföldön az ajánlott fogyasztói 380 dollár lesz, ami alapján itthon simán számíthatunk egy 150 ezer forint körüli értékre, amivel egy szintre kerül a Honor 9-cel, az pedig első ránézésre jobbnak tűnik nála.

