2017-re is megújultak a Samsung alsó-középkategóriába szánt telefonjai. A Galaxy J5 és Galaxy J7 a legtöbb szempontból korrekt telefon lett, problémánk igazából leginkább még mindig a kínált tárhellyel és az árral akadt.

Mután korábban a Vodafone Smart E8-cal vetettük össze a Samsung olcsónak szánt telefonját, a Galaxy J3-at, ezúttal ismét egy párost tettünk az asztalra. Most két Samsung készüléket néztünk meg, tovább folytatva ezzel a papíron az alsóbb kategóriákba pozicionált J-sorozat bemutatását, idénre ugyanis frissült mind a Galaxy J5, mind pedig a Galaxy J7.

Első ránézésre mindkét telefon kellemesen fest, és összetéveszthetetlenül Samsung. Lekerekített ívek, remek összeszerelési minőség, kényelmes fogás és jó megjelenés jellemzi mindkettőt. Ráadásul míg a J5 csak a hátlapjára kapott fémet, addig a J7 teljesen elhagyta a korábbi plasztik alapokat, és ezúttal egy kompletten fémből készült unibody házat kapott. Ezzel a tapintási érzete és a megjelenése is egészen prémiumossá vált.

A J3-hoz képest a J5 és a J7 szerencsére már a kijelző tekintetében is inkább a komolyabb Samsung-készülékekhez hasonul, ugyanis mindkettő AMOLED-megjelenítővel érkezik. Ez tökéletes betekintési szögeket, jó fényerőt és remek színeket eredményez, továbbá lehetőség van bekapcsolni az always-on funkciót, aminek segítségével még alvó állapotban is tudja mutatni a készülék például az órát (persze azért némi akkuidőért cserébe).

Ezzel együtt a J5 hiába kapott már viszonylag nagy, 5,2 inches kijelzőt, a felbontása maradt 1280 x 720 ami ebben a méretben és ebben a mezőnyben azért elmarad az ideálistól. A J7-et ennél nagyobb, 5,5 inches megjelenítővel szerelik, ami már 1920 x 1080-as felbontású, ez pedig bőven elég mindenre, a szöveg éles, a fényképek jól néznek ki, szóval panaszra nincs ok.

Mindkét telefonnál megtartotta a Samsung azt a jó szokását, hogy a microSD-kártyás bővítési lehetőség nem foglalja el a második SIM-kártya helyét. De tegyük hozzá, erre azért szükség is van, ugyanis a készülékek egyaránt 16 GB beágyazott tárhellyel érkeznek, ami 2017-ben, főleg ezen az árszinten már kifejezetten harmatos, előbb-utóbb mindenképp bővítenünk kell majd.

Érdekes, hogy a központi processzorok tekintetében nincs eltérés a kettő között: mindkét házban a Samsung saját fejlesztésű, Exynos 7870-as egységét találjuk, ami egyaránt 8 darab, közepes teljesítményű magot vonultat fel 1,6 GHz-es órajelen. Emellé a kisebbik telefonban 2 GB, a nagyobbikban pedig 3 GB memóriát találunk. Ez így mindkét esetben korrekt, különösebb fennakadások nélküli sebességet eredményez hétköznapi használat mellett, de azért az érződik, hogy az Androidnak ma már nagyon jót tesz a 3 GB memória.

A kamerák tekintetében is nagyon hasonlít egymásra a két telefon. Mindkettőben egyaránt egy-egy 13 megapixeles egységet találunk elöl és hátul is, csak míg a J7-re jutott előre is LED-es villanó, addig a J5 esetében erről le kell mondanunk. Ezenkívül a hátlapi lencse a drágábbik készülékben f/1,7-es rekeszértékű, az olcsóbbiknál f/1,9-es. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a J7 gyengébb fényviszonyok mellett kicsit jobban teljesít, de alapvetően mindkét készülékről elmondható, hogy a kategóriájának megfelelően teljesen elfogadható, de nem kiemelkedő fotók készíthetők velük, a szoftverben elérhető funkciók pedig megegyeznek.

És ha már szoftver: mindkét telefonon az Android 7.0-s verziója fut a Samsung aktuális felületével. Erről már egy ideje csak pozitívan tudunk nyilatkozni: szép, egységes és letisztult a megjelenése, könnyen kezelhető és átlátható. Tulajdonképpen mindent tud, amire csak szükségünk lehet a hétköznapokban, és most már szerencsére nincs is teleszemetelve mindenféle felesleges alkalmazással és idióta funkcióval.

Végső soron tehát a Samsung két korrekt, jó megjelenésű, kedvelhető telefont szállított le a Galaxy J5 és J7 személyében. Kiemelkedőt persze egyik sem nyújt, de ez a kategória nem is erről szól, sokkal inkább a megfelelő használhatóságról és az árról. És ahogy az lenni szokott, az utóbbi az, amin ez a két telefon elhasal: a kisebbik 80 ezer forint, a nagyobb 100 ezer forint környékén kapható meg, ami szokás szerint olyan 20 ezer forintos Samsung-prémiumot jelent néhány hasonló vagy nagyobb tudású konkurenssel szemben. Így teljesen jó szívvel csak azoknak ajánlható a megvásárlásuk, akik mindenképpen ragaszkodnak a márkához, és az eddigi tapasztalataik alapján megéri kifizetni értük a pluszköltséget.

