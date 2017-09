Hamarosan boltokba kerül az LG és a Bang&Olufsen társulásában fejlesztett készülék, ami egy televízió és egy zenei rendszer házasításából született.

A BeoVision Eclipse egy 4K OLED tévé és egy három csatornás hangot kínáló, beépített internetes rádióval és zenei streaming képességgel felvértezett, összesen 450 W teljesítményre képes hangrendszer kettőse.

A nagy dinamika-tartományt (HDR) kínáló panel az LG OLED-kijelzője, amely már többször is bizonyított. Valójában a tévék piacán nem is nem is nagyon találni ellenfelet neki, ami nem is csoda, hiszen az LG a kezdetektől kiállt az OLED technológia mellett, így volt ideje kifejleszteni a legjobb paneleket.

Ebben a tévében is ilyen panel van tehát, amely „abszolút fekete és végtelen kontrasztarányt" kínál. A készülék egy motoros állvány segítségével kényelmesen állítható vagy mozgatható és az LG webOS 3.5 rendszerét kapja, ami a televíziózás mellett lehetővé teszi böngészést és az internetes tartalmak fogyasztását.

A tévé mellé egy külön megvásárolható Bang&Olufsen hangszóró került amelynek külseje különböző színű rácsok segítségével személyre szabható.

A három csatornát támogató rendszer társításával a tévé hangszórója – ami természetesen szintén át lett fésülve a Dán cég hangmérnökei által - középcsatornaként működik. A termék forgalmazása szeptemberben kezdődik.

