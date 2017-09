Szó szerint állják a sarat a CAT új okostelefonjai

Terepen dolgozóknak, fizikai munkát végzőknek készültek a mobilok.

A szélesebb körben főként a munkagépeiről ismert CAT már nagyon régóta készít mobilokat is, nyomógombos készülékek és okostelefonok egyaránt találhatóak a kínálatában. A termékeit a különösen nagyfokú fizikai védelmük különbözteti meg a piacon kapható eszközök többségétől: kifejezetten terepmunkára, vagy aránylag szélsőséges körülmények közti helytállásra tervezi a mobiljait.

A berlini IFA-kiállításon a CAT most bemutatott két új strapamobilt. A fizikai ellenállóság tekintetében mindkettő azonos: IP68 és MIL-STD-810G minősítésekkel rendelkeznek, így például 35 percig biztosan nem áznak be 1,2 méterrel a vízfelszín alatt, és túlélik a betonra való 1,8 méteres szabadesést is.

A kisebbik CAT S31 kártyafüggetlen ára 329 euró, ezért cserébe (a fentieken túl) a vásárlók 4,7 hüvelykes és 1280×720 pixeles kijelzőt, négymagos és 1,3 GHz-es MediaTek processzort, 2 GB memóriát, 16 GB bővíthető háttértárat, továbbá egy 4000 milliamperes akkut kapnak.

A nagyobbik CAT S41-ért már 449 eurót kér a gyártó, viszont ebbe 5 hüvelykes és 1920×1080 pixeles kijelző, 2,3 gigahertzes és nyolcmagos MediaTek processzor, 3 GB memória, 32 GB bővíthető háttértár, és 5000 milliamperes akku került. További érdekessége, hogy az USB portján keresztül tölthetőek róla más mobileszközök.

A már piacra is került készülékek kompatibilisek a 4G/LTE hálózatokkal, az előlapi kamerájuk 2 megapixeles, a hátlapi autofókuszos és vakus kamerájuk pedig 8 megapixeles.

