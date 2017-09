Teszteltük a Media Markt saját márkás olcsó számítógépét és laptopját

Leteszteltük a kizárólag a Media Marktban kapható laptopot és előre összeszerelt számítógépet, és ami a legfurcsább, hogy egyikben sem csalódtunk. Pedig az utóbbi esetben ezt annyira nem akartuk elhinni, hogy megnéztük, mi mennyiért tudnánk összerakni egy hasonló PC-t.

Pár hete tűntek fel a Media Markt polcain az elsőre ismeretlennek hangzó, Peaq márkanéven futó számítógépek. Oké, maga a név másodjára is ismeretlenül hangzik, azonban igazából tekinthetjük úgy, mintha a Media Markt saját márkás terméke lenne, Magyarországon legalábbis csak ebben az üzletláncban lehet majd kapni.

A Peaq által gyártott holmik elsősorban a remek ár/érték arányukkal szeretnék felhívni magukra a figyelmet. De fogalmazhatunk máshogy is: az ígéretek szerint olcsó, de jól használható termékeket adnak. Most nálunk járt két masina is, melyek segítségével igyekszünk letesztelni, hogy az ígéret vajon megvalósul-e: egy laptop és egy asztali gép.

Tényleg lehet ilyen laptopot venni ennyiért?

A Peaq fantáziadúsan S1415-H1 névre keresztelt laptopja elsőre jó benyomást kelt. Kívülről viszonylag elegáns, szürke objektum, mindenféle csicsa nélkül. A ház formáját úgy alakították ki, hogy úgy tűnjön, mintha kifejezetten vékony lenne, de valójában azért annyira nem az,bár az optikai meghajtó elhagyása miatt lehetett némi mozgástere a tervezőknek.

Nem csalódunk akkor sem, amikor kinyitjuk a készüléket. Kapunk egy teljes értékű billentyűzetet kellemes nyomáspontú és korrekten mélyre süllyedő gombokkal, amelyekkel egészen jó érzés gépelni. Mondjuk, a szigetes elrendezésű klaviatúra gombjai lehetnének egy picit nagyobbak is, első ránézésre elférne.

Ebben az árkategóriában nem magától értetődő a jó kijelző, de a Peaq dicséretére legyen mondva, ezen szerencsére nem spóroltak: egy 15 hüvelykes FullHD felbontású matt IPS LCD panelt kapunk, jó betekintési szögekkel, szépen megjelenített színekkel. Ebben a méretben, és úgy egyáltalán, ma már alapnak kellene lennie az 1920x1080-as felbontásnak, de sok konkurens még leragadt az 1366x768-nál, ami engem még az alapvető munka elvégzésében is hátráltat, pedig csak megpróbálok újságot írni. Ez azonban nem volt gond a Peaq laptopjával, a szűk keresztmetszet máshol jelentkezett.

Hardveresen ugyanis nyilván nem számíthatunk komoly tűzijátékra. A gépbe az Intel egyik legalapabb processzora, a kétmagos Celeron N3060 került, ami a csillagok megfelelő együttállása esetén fel tudja turbózni magát akár 2,48GHz-re is. Mellé kapunk 4GB memóriát, a kettő kombinációja pedig azt jelenti, hogy hétköznapi netezéshez, Word dokumentumok szerkesztéséhez, filmnézéshez és hasonlókhoz tökéletesen elég, de ennél többet tényleg ne akarjunk tőle. Én például munka közben rendszeresen szeretek nyitva tartani 15-20 ablakot a Google Chrome-ban, ami már alaposan megfekteti, bár tegyük hozzá, hogy maga a Chrome sajnos egyre brutálisabban zabálja az erőforrásokat.

Tárhely tekintetében egy 128GB-os flash alapú eMMC-re számíthatunk, ami egyrészt örömteli, hiszen jóval gyorsabb, mintha hagyományos, mechanikus merevlemez került volna bele, viszont értelemszerűen túl sok tárterületet nem tudunk megtölteni rajta. Ezzel együtt a fentebb említett felhasználási módokra bőven elég lehet, főleg, ha igyekszünk a felhőben tárolni a dokumentumainkat, fényképeinket, ami persze egyébként is erősen ajánlott.

Csatlakozók tekintetében is megkapjuk a legszükségesebbebeket: van 3 USB, egy HDMI-kimenet, valamint egy teljes méretű SD-kártya olvasó. Ethernet csatlakozó nincs, így a hálózathoz kapcsolódást Wi-Fi-n kell megoldanunk, a vezetéknélküli eszközök pedig Bluetooth-on kapcsolódhatnak.

Szóval, a Peaq olcsó laptopja alapvetően egy jól összerakott, meglepően minőséginek tűnő, kellemesen kinéző eszköz, ami igazából teljesíti azt, amire szánják, és amire az ára alapján számítanánk. De mennyi az ára? Nos, operációs rendszer nélkül 90 ezer, Windows 10-zel pedig 120 ezer forint, és itt jön a bibi: ez igazából nem kiemelkedően alacsony.

Szinte pontosan hasonló árban lehet találni szinte ugyanilyen hardverrel felszerelt laptopot az Asustól, az Acertől és a HP-tól is, többek között. Ez alapvetően nem probléma, mert objektíven nézve a Peaq megéri az árát, így igazából azt tudjuk javasolni, hogy aki ebben a kategóriában keres laptopot, az térjen be egy Media Marktba, tapogassa meg, és ha tetszik, amit lát, akkor nyugodt szívvel fáradhat a kasszához.

Akkor most nézzük majdnem ugyanezt, csak asztali PC-ben

Másik vendégünk a Peaq C10S8-H2 nevű asztali számítógép, ami első blikkre olyan, mintha az előbbi laptopot ültették volna egy kis desktop házba. Ugyancsak olcsó Celeron processzort és 4GB memóriát kapunk, de a CPU már négymagos, így fürgébb végrehajtásra számíthatunk, főleg akkor, ha egynél több programot futtatunk egyszerre. Hozzá kell tenni, hogy ez továbbra is alapvetően egy laptopokba szánt, nagyon alacsony fogyasztású processzor.

A gyártó úgy gondolta, hogy egy asztali számítógépben azért szükségünk lenne több tárhelyre, így a flash meghajtót egy 1TB-os hagyományos merevlemez váltja. Talán emiatt tűnik picit kevésbé gyorsnak, mint a laptop néhány esetben, de összességében jó kompromisszumnak tűnik.

Maga a gép egyébként barátságosan kinéző, nagyon kis helyet foglaló és könnyű házban lakik, a kis fogyasztású, passzív hűtésű processzornak és a ventillátor nélküli külső tápnak köszönhetően pedig hangtalanul végzi a munkáját, ami több kollégának is nagyon tetszett. Itt már kapunk DVD-írót, gigabitas LAN csatlakozót, és a HDMI mellett VGA-kimenetet is. Ezen kívül praktikusan a ház elején találunk 2 USB-t, egy fülhallgató- és egy mikrofon portot, hátul pedig további négy USB és 6 csatornás audio csatlakozók várnak ránk, de nem maradt le innen sem a kártyaolvasó.

A gyakorlatban pontosan ugyanaz mondható el róla, mint a laptopról, a négymagos processzor ellenére az értelmezhető felhasználási módok köre nem bővült. Ezért Windows 10 operációs rendszerrel együtt ugyanúgy 120 ezer forintot kérnek el, mint a laptopért, ami azt jelenti, hogy Windows nélkül ez is 90 ezer forint lenne. Ez pedig nekünk furcsának tűnt, hiszen ebben nincs sem egér, sem billentyűzet, ráadásul a laptop esetében még ugyebár ott a kijelző is. Szóval eldöntöttük, hogy megnézzük, mennyibe kerülne egy hasonló gép, ha megpróbálnánk mi magunk összerakni, és hogy vajon úgy jobban járunk-e.

Csináld magad?

A célok ugyanazok voltak: egy alacsony fogyasztású, nagyon pici asztali gépet összerakni, ami lehetőleg pontosan ugyanazt nyújtja, mint a Peaq által összeállított masina. A célunk megvalósítása érdekében a megnéztük a kifejezetten jó árakkal dolgozó és összeszerelést is vállaló iPon és az Aqua webáruhazakat, és a következőre jutottunk.

Ha mindenképpen ragaszkodunk az elérhető legkisebb, vagyis Mini ITX szabványú házhoz, akkor a következő konfigurációt tudtuk összerakni:

Alaplap: AsRock H110M-ITX - 20 600 forint

Processzor: Intel Celeron G3900 2.80GHz - 11 200 forint

Ház, táppal: Chieftec FI-03B 250W - 19 500 forint

Merevlemez: Westers Digital Blue 1TB 5400 rpm - 14 800 forint

Memória: Kingmax 4GB DDR4 2133MH - 11 600 forint

DVD-író: LG GH24NSD1 - 4 700 forint

Végösszeg: 82 400 forint

Jelen esetben tehát körülbelül 7600 forintot tudtunk spórolni, amiért az iPon még elkér körülbelül 2000 forintot az összerakásért, így tehát 5600 forint környéki megtakarításnál járunk. Hozzá kell tenni azonban, hogy a mi gépünkben nem laptopos, hanem rendes asztali gépekbe szánt processzor található, így a maximális 6W helyett 50W-os fogyasztási keretből gazdálkodhat, ami jelentősen nagyobb teljesítményt eredményez még mindig rendkívül kevés fogyasztás és így halk működés mellett. Továbbá a processzor később akár erősebbre is cserélhető, míg ez a Peaq gépénél nem lehetséges.

Összességében viszont az látható, hogy a Peaq messze nem kér el akkora felárat, mint amire számítottunk, főleg úgy, hogy egyébként a laptopokba szánt Celeron processzort drágábban értékesíti az Intel, mint az asztali verziót.

De mi van akkor, ha a méret nem számít annyira, és inkább a némileg nagyobb, de azért még mindig kicsi Micro ATX-es házformátum mellett döntünk? Ebben az esetben az Aqua például rögtön készen tud nyújtani nekünk egy konfigurációt egy jóval erősebb, de még mindig nagyon kedvező fogyasztású Pentium processzorral, amihez ha bekattintjük a DVD-írót is, még mindig csak 64 440 forintnál járunk.

Ezzel együtt teljesen érthető, ha valakinek az apró ház és a teljesen hangtalan működés megér pár ezer forint felárat, így ha ezek fontos szempontok, összességében a Peaq asztali számítógépe egyáltalán nem rossz ajánlat.

