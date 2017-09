Játék során is kivilágítaná a szobát a Philips

Újabb módon hasznosítaná a Hue okosizzókat a vállalat.

A Philips nyilvánvalóan imád mindent kivilágítani: a drágább tévéi már évek óta rendelkeznek Ambilight hangulatvilágítással, míg a Hue termékcsalád képében okos világítótesteket is gyárt. Az IFA-kiállításon a vállalat bejelentette, hogy szeretné kibővíteni az utóbbi termékcsalád tudását és képességeit, méghozzá szoftveres módon.

Zenék és mozgóképek esetében a Philips szeretné összeszinkronizálni a Hue okosizzókat a hangrendszerekkel és a tévékkel, méghozzá úgy, hogy maguk a tartalomkészítők tudnák programozni a világítórendszer színkompozícióját. A Hue izzók jelenleg is képesek zenére villogni, az Ambilight pedig szintén magától világít a filmek megtekintésekor, azonban mindkettő automatikusan, az éppen lejátszott anyag tulajdonságai alapján paraméterezi a világítást. Erősen változó, hogy ez mennyire működik jól.

Ami talán ennél is érdekesebb, hogy a videojátékokkal is összeboronálná a Hue izzókat a Philips. Ezek esetében nem csak az Ambilight esetében látott hangulatvilágításra nyílna lehetőség, hanem funkcionális jelentősége is lehetne a fényeknek, például jelezhetnék a játékos életerejét.

