Márciusban kerül piacra az első 8K-s TV

Tartalom nem lesz rá, de a Sharp mindenképp úttörő kíván lenni a pixelhajhászatban.

Az idei évben folytatódott a 4K felbontású televíziók jelentős árcsökkenése, ráadásul már a képességeiket érdemben kihasználni képes sorozatok és filmek is egyre nagyobb számban érhetőek el. Ettől függetlenül a technológia továbbra is komoly felárral jár, a hétköznapi fogyasztók körében egyelőre nem indult el a széleskörű terjedése: még ha lenne is pénzük egy 4K tévére, akkor sincs elég tartalom, ami képes lenne eladni nekik a technológiát.

A Sharpot ez nem zavarja különösebben, a japán vállalat úttörő szerepet kíván vállalni a 8K felbontású tévék piacán.

A 4K felbontású tévékhez képest a 8K-s televíziók kijelzőjében négyszer annyi pixel van, 16:9 képarány esetén

7680×4320 képpontról beszélünk.

Az IFA-kiállításon a gyártó bemutatta az első fogyasztóknak szánt 8K televízióit, az IGZO paneles AQUOS termékcsalád első generációja 65, 70, és 85 hüvelykes képátlóval lesz elérhető. A három közül elsőként a legkisebb 65-ös forgalmazása kezdődik majd meg, az európai kereskedőkhöz jövő márciusban érkezhetnek meg az első szállítmányok. Várható árakról nem beszélt a gyártó, de mivel abszolút prémiumkategóriás termékekről van szó, így ez a technikai részletkérdés igazából nem is nyom sokat a latban.

A Sharp szerint ugyan ténylegesen 8K felbontású tartalmak egy darabig biztosan nem lesznek a tévékre, azonban szoftveres felskálázással bármilyen felbontású tévéadás, internetről streamelt videó, vagy pendrive-ra kimentett mozgókép megjeleníthető a termékek kijelzőin.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!