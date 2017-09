Laptopokkal, AR-szettel és otthoni asszisztenssel jött Berlinbe a Lenovo

Természetesen a Lenovo sem hagyja ki az IFA 2017 kiállítást, a vállalat számos érdekesebb és közepesen érdekes újdonsággal állt elő. Találunk itt otthoni asszisztenst, új laptopokat, de még egy Windows 10-hez érkező virtuális valóságot szemüveget is.

Az újdonságok sorát a viszonylag fantáziátlanul elnevezett Home Assistant Pack nyitja, ami gyakorlatilag egy otthoni okoshangszóró. Ez a változatosság kedvéért nem a Google Asszisztenst, hanem az Amazon-féle Alexát használja, ha beszélünk hozzá, akkor mindenféle információval tud ellátni minket - megmondja az időjárást, híreket olvas, de még kvízjátékban is benne van. Ráadásul csatlakoztatható hozzá a Lenovo Tab 4 táblagép-családja, így ilyenkor a hang mellé még a képernyőn is kommunikál velünk.

A Windows 10 az ősszel érkező Alkotói Frissítéssel teljesen rááll a virtuális valóságra és a kevert valóságra, ehhez kapcsolódóan pedig szinte minden nagyobb PC-gyártó igyekszik saját headsetet készíteni. Nincs ez másként a Lenovo esetében sem: a készülék neve Lenovo Explorer, és az ígéretek szerint a komplikáltabb konkurensekkel ellentétben ezt elég lesz egy kábellel a számítógéphez csatlakoztatni, és mindent megold magától, nincs szükség mindenféle szenzorok kihelyezésére (habár így valószínűleg nem is lesz olyan pontos. Mindenesetre a specifikációi bíztatóak: szemenként egy 1440x1440 pixel felbontású panelt vonultat fel, és 110 fokos látószöget biztosít. A headsethez opcinálisan két mozgásérzékelős irányító is kérhető.

Két friss taggal bővült az eddig is kiváló, hajtogatható Yoga laptopok felhozatala is. A kisebbik Yoga 720 egészen pontosan 12,5 hüvelykes FullHD megjelenítőt kapott, ami szokás szerint érintésérzékeny, és támogatja a tollal történő bevitelt is. A súlya mindössze 1,15kg, legvastagabb pontján pedig 15,75mm-es. Ami impresszív, mert kérhető a legújabb Intel Core i7-es proceszorokkal, 12GB memóriával és akár 512GB-os SSD-alapú tárhellyel.

A nagyobbik Yoga 920 ezzel szemben már 13,9 hüvelykes 4K-s kijelzővel is kérhető, melynek oldalsó keretei mindössze 5mm-esek. Ugyanúgy bárhogy hajtogatható, mint a kistestvére, de ez már teljesen alumíniumból készül, rendelkező 16GB-nyi memóriával és 1TB-os SSD-vel. A Lenovo ezen kívül erősen épít a Windows Cortana asszisztensére, aki már akár 4 méter távolságból is meghallja, ha beszélünk hozzá, még akkor is, ha egyébként a laptop alvó állapotban van.

De jutott a felhozatalba egy 2-in-1 táblagép is, a Miix 520. Nem meglepetés, hogy bármikot csatlakoztathatjuk hozzá, vagy levehetjük róla a billentyűzetet, így bevethető laptopként és tabletként is. Egyébként 12,2 hüvelykes FullHD kijelzőt kapott, és szintén kérhető akár 16GB memóriával és 1TB-os SSD-vel, csak itt már a legújabb, éppen rajtoló nyolcadik generációs Intel processzorok is játszanak, egészen a négymagos Core 7-ig. A kamerájával az ígéretek szerint beszkennelhetünk 3D-s objektumokat, majd akár rögtön rajzolgathatunk is rájuk, vagy módosíthatjuk őket az opcinális érintőtollal. Ezen kívül ez is képes 4 méterről felismerni, ha beszélünk a Cortanához.

