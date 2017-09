Ez a Google tíz legnépszerűbb „Hogyan?” keresése

Az is kiderült, hogy mit szeretnének a leggyakrabban megjavítani a magyarok.

Modern korunk egyik legnagyobb találmánya a hatékonyan működő internetes keresőmotor, a segítségével szinte bármely érdekes vagy praktikus kérdésünkre választ kaphatunk. A Google most a How to fix a toilet? webhelyen betekintést nyújt a „Hogyan?” típusú keresési statisztikáiba, ráadásul külön figyelmet szentelt a tárgyak javításával kapcsolatos keresésekre. Utóbbiak gyakorisága 2004 óta 140 százalékkal emelkedett.

Először is nézzük a nemzetközi összesítésben legnépszerűbb kereséseket:

Hogyan kell nyakkendőt kötni? Hogyan kell csókolózni? Hogyan legyek terhes? Hogyan fogyjak le? Hogyan kell rajzolni? Hogyan keressek pénzt? Hogyan kell palacsintát sütni? Hogyan kell motivációs levelet írni? Hogyan kell francia pirítóst sütni? Hogyan adjam le a zsírt a hasamról?

Ami legalább ilyen érdekes, hogy a tárgyak javításával kapcsolatos kereséseket országonként is lehet szűkíteni a weblapon.

Íme, népszerűségi sorrendben Magyarország leggyakrabban megjavítani kívánt dolgai:

ablak, ajtó, fal, mosógép, WC, lámpa, hűtő, fali konnektor, csaptelep.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!