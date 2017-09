Csődbe ment luxus gyümölcsléprést áruló Juicero

Szerencsére a vásárlók kártérítést igényelhetnek a vállalattól.

San Franciscóban látszólag bármely startupnak van esélye a túlélésre, azonban a Juicero nevű cég ennek ellenére is alaposan kiverte a biztosítékot a publikumnál, mikor 16 hónappal ezelőtt bejelentette a 699 dolláros (180 ezer forintos) gyümölcsléprését.

Az eszközbe a Juicero által árult tasakokat kellett tenni, a bennük lévő vágott gyümölcsökből és zöldségekből nyomta ki az egyetlen pohárra való levet. Nem csak a prés volt drága, a tasakok típustól függően darabonként 5-7 dollárba (1300-1800 forintba) kerültek. További érdekesség, hogy a tasakokból a méregdrága prés nélkül, kézzel is jól ki lehetett nyomni a levet.

Mint a présgép piacra kerülése után kiderült, az eszköz nem csak a vásárlók megfejésének szándéka miatt lett iszonyatosan drága: megdöbbentően túltervezték, a mérnököket láthatóan nem foglalkoztatta az anyagköltség és gyártásköltség optimalizálása;

amolyan vérbeli, kompromisszumok nélküli luxustermék volt.

A présgép eladhatatlanságára való tekintettel a Juicero idén januárban 300 dollárral csökkentette az árát, ám ez nem mentette meg a terméket. Idén júliusban kiderült, hogy a Juicero új ügyvezető igazgatója 25 százalékos létszámleépítésre kényszerült, a középtávú tervei között pedig egy 200 dollár alatti új présgép piacra dobása, továbbá a tasakok árának jelentős csökkentése szerepelt.

Az utóbbi kettőből már nem lesz semmi: a Juicero pénteken bejelentette (via The Verge) a roló lehúzását. Az utolsó már megrendelt tasakokat a jövő héten szállítja ki a vállalat, az esetlegesen hoppon maradt megrendelők pedig visszakapják a pénzüket. Ami ennél is jobb hír az ügyfelek számára, hogy a következő 90 nap során minden egyes vásárló visszaigényelheti a présgép árát, függetlenül a beszerzésének időpontjától.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!