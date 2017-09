Letölthető a Tomb Raider 2 fan remake demója

Állítólag a Crystal Dynamicset nem zavarja a projekt.

A korai Tomb Raider játékok ugyan úttörőek voltak a maguk idejében, azonban gyorsan eljárt felettük az idő: nem is a grafikájuk jelenti a problémát, hanem a nehezen tolerálható irányításuk. A szériát a Core Design-tól átvett Crystal Dynamics részben ezért is készítette el az első rész remake-jét, a 2007-ben kiadott Tomb Raider: Anniversary a modern közönség számára is fogyasztható formában tálalta Lara Croft első kalandját.

Szuper hírrel szolgálhatunk a játékszéria régi és új rajongói számára, ugyanis egy maréknyi dedikált fanatikus már régóta dolgozik a Tomb Raider 2 remake-jén, most pedig elérhetővé vált a körülbelül egy órányi játékidőt kínáló demója. A Tomb Raider: The Dagger of Xian mögött alapvetően egyetlen francia modder áll, de különböző módokon számos közreműködő járult hozzá nagyban a projekthez.

A PC-s demó letöltési hivatkozásai alapvetően ezen a webhelyen találhatóak, de ha nem működnének, akkor további linkekért a készítő twitterét érdemes felkeresni. A RAR-fájl letöltési mérete olyan 1,8 GB, kicsomagolva 4 GB helyet foglal a játék.

A Crystal Dynamics-et állítólag nem zavarja a Tomb Raider: The Dagger of Xian, de a fejlesztők helyett a kiadók szokták leállíttatni az efféle rajongói projekteket. Az eddigi tapasztalatok alapján valahogy nehezen hihető, hogy a Square Enix nem fog közbelépni, még ha a fanoktól meg is kapja majd emiatt a magáét.

